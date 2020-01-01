Токеномика Adventure Gold (AGLD) Откройте для себя ключевую информацию о Adventure Gold (AGLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Adventure Gold (AGLD) AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. Официальный сайт: https://adventurelayer.xyz Whitepaper: https://whitepaper.adventurelayer.xyz Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 Купить AGLD сейчас!

Токеномика и анализ цен Adventure Gold (AGLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Adventure Gold (AGLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 53,08M $ 53,08M $ 53,08M Общее предложение: $ 96,00M $ 96,00M $ 96,00M Оборотное предложение: $ 77,31M $ 77,31M $ 77,31M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 65,91M $ 65,91M $ 65,91M Исторический максимум: $ 8,2 $ 8,2 $ 8,2 Исторический минимум: $ 0,20848210063010023 $ 0,20848210063010023 $ 0,20848210063010023 Текущая цена: $ 0,6866 $ 0,6866 $ 0,6866 Узнайте больше о цене Adventure Gold (AGLD)

Токеномика Adventure Gold (AGLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Adventure Gold (AGLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGLD, изучите текущую цену AGLD!

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