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Технический анализ Alchemy (ACH) за сегодня

Технический анализ Alchemy (ACH) за сегодня

Страница анализа Alchemy предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ACH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Alchemy ниже.

Изменение цены Alchemy (ACH)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,004455--+4,38%+2,31%-47,04%
Узнайте больше о цене Alchemy

Технические индикаторы Alchemy

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Alchemy на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 4
Покупка 11
Скользящие средние:ПродажаПродажа 9Нейтрально 0Покупка 5
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 4Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00445
0,00445
R2
0,00445
0,004449
R1
0,004449
0,004449
PP
0,004449
0,004449
S1
0,004448
0,004448
S2
0,004448
0,004448
S3
0,004447
0,004448

Рыночные сигналы Alchemy

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,49M
$6,53 M
$8,02 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,31 M
3-дневные активные продажи
$0,33 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,75 M
7-дневные активные продажи
$0,73 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Alchemy

Чистый притокЦена ACHUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,00
2026-08-09$0,08 M0,00
2026-08-08$0,02 M0,00
2026-08-07-$0,15 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ACH/USDT
$0,004455
$0,004455$0,004455
+0,49%
12.69M (USDT)
ACH/USDC
$0,004459
$0,004459$0,004459
+0,67%
12.92M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ACH в USD

Сумма

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ACH
USD
USD

1 ACH = 0,004455 USD

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