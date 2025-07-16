Отчет о событиях в Зоне MX за ноябрь

Название проекта
Время аирдропа
(Время удержания MX)
Рост цены % (на 30/11)
PROPS
10/11/2023
1587.93%
PMPY
9/11/2023
719.1%
XNA
24/11/2023
399%
RBX
23/11/2023
330.37%
RPK
14/11/2023
323.4%
UPC
29/11/2023
316.56%
LAVA
17/11/2023
267.15%
MBLK
23/11/2023
217.75%
DAMEX
21/11/2023
200.2%
BLOCX
29/11/2023
191.43%
Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни
Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по
Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со
При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж
1. Данные о результатах сентябрьских событий аирдропMEXC ежемесячно проводит эксклюзивные акции по аирдропу токенов MX. Если вы удерживаете определенное количество токенов MX в течение определенного п
В октябре на криптовалютном рынке произошел долгожданный разворот, в первую очередь благодаря динамике курса Биткойна, что привело к общему восходящему тренду на рынке. На фоне этого подъема стоимость
1. Данные о результатах июльских мероприятий аирдроповMEXC ежемесячно проводит бесплатные мероприятия по аирдропам исключительно для держателей токенов MX, увеличивая пассивный доход держателей MX. В
1. Данные о результатах августовских мероприятий аирдроповВ августе MEXC провела в общей сложности 155 мероприятий по аирдропам, в том числе 19 мероприятий Launchpool и 136 мероприятий Kickstarter. По