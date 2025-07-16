Устойчивый рост цен на Биткойн привел к недавнему всплеску на рынке, вызвав энтузиазм на криптовалютном рынке. В ходе этого всплеска цена токена MX также достигла $3, продолжив свой рост с прошлого меУстойчивый рост цен на Биткойн привел к недавнему всплеску на рынке, вызвав энтузиазм на криптовалютном рынке. В ходе этого всплеска цена токена MX также достигла $3, продолжив свой рост с прошлого ме
Отчет о событиях в Зоне MX за ноябрь

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Устойчивый рост цен на Биткойн привел к недавнему всплеску на рынке, вызвав энтузиазм на криптовалютном рынке. В ходе этого всплеска цена токена MX также достигла $3, продолжив свой рост с прошлого месяца. В течение этого месяца цена токена MX колебалась между $2,8 и $3.

Удержание токенов MX не только дает вам возможность извлечь выгоду из роста их цены, но и позволяет участвовать в эксклюзивных ежемесячных мероприятиях и получать бесплатные вознаграждения в виде аирдропа. Подробную информацию о преимуществах удержания MX вы можете найти в статье "3 основных преимущества для держателей MX".

1. Отчет о событиях в Зоне MX за ноябрь


В ноябре MEXC провела в общей сложности 142 мероприятия по аирдропу, включая 7 мероприятий Launchpool и 135 мероприятий Kickstarter. В ходе этих мероприятий было распределено вознаграждений на сумму более 10,54 млн. долларов США, а доходность составила до 68 %.

Согласно статистике, собранной MEXC, среди всех 136 вознаграждений аирдропов, токен PROPS имел самый высокий пиковый показатель роста цены, достигший впечатляющих 1587,93 %, что делает его токеном с самыми высокими темпами роста в этом месяце. За ним следует токен PMPY с показателем роста цены в 719,1 %, занимая второе место по темпам роста. В топ-10 токенов, ранжированных по темпам роста цен, все токены имели темпы роста цен, превышающие 100 %, а шесть лучших токенов имели темпы роста, превышающие 300 %.

Топ-10 самых качественных токенов ноября 2023 года

Название проекта
Время аирдропа
(Время удержания MX)
Рост цены % (на 30/11)
PROPS
10/11/2023
1587.93%
PMPY
9/11/2023
719.1%
XNA
24/11/2023
399%
RBX
23/11/2023
330.37%
RPK
14/11/2023
323.4%
UPC
29/11/2023
316.56%
LAVA
17/11/2023
267.15%
MBLK
23/11/2023
217.75%
DAMEX
21/11/2023
200.2%
BLOCX
29/11/2023
191.43%

2. Как участвовать в мероприятиях по аирдропу токенов


Launchpool и Kickstarter - это бесплатные мероприятия, проводимые исключительно для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, то для участия в мероприятиях Kickstarter и Launchpool вам необходимо удерживать не менее 1 000 токенов MX не менее 30 дней подряд.

На официальном сайте MEXC в верхней части главной страницы выберите [Спот] на панели навигации, и вы найдете порталы для доступа к мероприятиям Launchpool и Kickstarter.


3. Как купить MX


Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье "Купите MX за одну минуту" и следовать шагам в руководстве для покупки.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

