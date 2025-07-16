Раскрытие потенциала Tокена MX









MX – это нативный токен, выпущенный MEXC и обеспечивающий работу экосистемы MEXC. Платформа MEXC предлагает безопасную и удобную торговую среду для пользователей криптовалют. Кроме того, пользователи, владеющие токеном MX, могут пользоваться дополнительными преимуществами.













Держатели токенов MX имеют право на эксклюзивные ежемесячные мероприятия по аирдропу. Зайдите на официальный сайт MEXC и выберите [Kickstarter] в разделе [Мероприятия] в навигационном меню главной страницы, чтобы принять участие и получить награды.









Участие в Kickstarter позволяет пользователям получать бесплатные вознаграждения за новые токены. Токены MX, используемые для участия, не блокируются, и пользователи могут одновременно присоединиться ко всем событиям Kickstarter, которые соответствуют критериям.





Обратите внимание, что для участия в Kickstarter существуют требования, согласно которым для участия необходимо удерживать минимальное количество токенов MX. Кроме того, чем больше пользователей вы пригласите, тем выше будет соответствующий множитель вашего участия и тем большую долю вознаграждения вы получите.





Подробную информацию о требованиях к участию в программе Kickstarter можно найти в руководстве: " Как принять участие в Kickstarter? ".









MEXC предлагает чрезвычайно низкие торговые комиссии: комиссия за спотовую торговлю составляет 0% для мейкера и 0,05% для тейкера. Комиссия за торговлю фьючерсами составляет 0% для мейкера и 0,02% для тейкера.





Пользователи также могут использовать MX для вычета комиссий на споте и фьючерсных USDT-M в размере 20%. При удержании более 500 MX в течение одного дня, пользователи могут воспользоваться 50% скидкой за комиссию на споте и фьючерсах.







Примечание: Ставки комиссии могут отличаться в зависимости от страны или региона. Пожалуйста, ознакомьтесь со ставками, указанными на Примечание: Ставки комиссии могут отличаться в зависимости от страны или региона. Пожалуйста, ознакомьтесь со ставками, указанными на странице комиссии









Платформа MEXC предоставляет систему реферальных комиссионных. Приглашая друзей торговать на MEXC, пользователи получают комиссию, рассчитываемую как процент от объема их торговли. Эта комиссия не является единовременной: за каждую сделку, которую совершает приглашенный друг, приглашающий получит процент от торговой комиссии в качестве комиссионных.





Перейдите в правый верхний угол главной страницы платформы MEXC, нажмите на значок Пользователя, выберите [Реферальная программа] и на странице приглашения нажмите [Пригласить друзей]. Скопируйте Реферальный код или Реферальную ссылку, и отправьте их друзьям, приглашая их торговать на платформе MEXC.





Чтобы узнать больше о реферальных комиссиях, прочитайте статью " Приглашение друзей для регистрации на MEXC ".

















Согласно анализу внутренних данных MEXC, с января по ноябрь 2023 года было проведено 1113 аирдропов, в среднем 111,3 мероприятия в месяц. Общий призовой фонд составил около 130 миллионов долларов США, при этом среднемесячный пул превысил 11 миллионов долларов США.





Если бы вы соответствовали критериям участия в период с 24 по 30 ноября, то смогли бы принять участие в более чем 28 мероприятиях Kickstarter и Launchpool, обеспечив годовую доходность более 68%.









Когда пользователи приглашают друзей зарегистрироваться на платформе MEXC, они будут получать определенный процент от торговой комиссии каждый раз, когда их друзья завершат сделку. Комиссионная ставка для стандартных пользователей по торговле как на Споте, так и на Фьючерсах составляет 40%. Если приглашающий пользователь хочет получать более высокие комиссионные, он может подать заявку на статус партнера MEXC. После успешного приглашения друзей, соответствующих требованиям, приглашающий может получить до 60 USDT в виде фьючерсного бонуса, а каждый действительный реферал также может получить бонус в размере 20 USDT фьючерсных бонусов.





Комиссионные вознаграждения по споту будут выдаваться примерно в 19:00 (МСК) следующего дня, а комиссионные вознаграждения по фьючерсам – примерно в 04:00 (МСК) следующего дня. Фактическое время выплаты может иметь некоторые задержки, при этом ориентиром является фактическое время выплаты на следующий день. Комиссионные вознаграждения будут зачислены на ваш спотовый счет MEXC. Пожалуйста, просмотрите свои комиссионные записи через интерфейс реферальной комиссии MEXC.









Самый прямой источник стоимости токена - колебания его собственной цены, и MX не исключение. В первом квартале 2023 года MX продемонстрировал самый высокий темп роста, достигший 330 %. На данный момент цена MX выросла более чем на 265 % за 2023 год. Будучи долгосрочным держателем MX, вы можете получить прибыль от роста его цены. Чем больше вы удерживаете, тем ниже стоимость входа, что ведет к повышению доходности.





Кроме того, для стабилизации стоимости токенов MX используется механизм периодического сжигания. Предложение MX контролируется регулярным сжиганием токенов MEXC. Когда токены сжигаются, объем циркулирующего предложения уменьшается, увеличивая дефицит. Увеличение дефицита часто приводит к росту цен, что делает MX относительно менее подверженной девальвации по сравнению с криптовалютами без механизма сжигания.





Платформа MEXC направляет 40% своей прибыли на выкуп и сжигание токенов MX. За первые три квартала 2023 года платформа MEXC сожгла в общей сложности около 5,32 миллиона токенов MX. Цель состоит в том, чтобы поддерживать оборотное предложение токенов MX на уровне 100 миллионов. Вы можете проверить записи сжигания, выбрав "Спот" в верхней навигационной панели на главной странице, затем выбрав "Зона MX" и нажав "Просмотр истории сжигания" на странице Зоны MX для получения подробных данных.









Удержание MX служит не только формой инвестирования, но и инструментом управления финансами. Помимо платформы MEXC, токены MX в настоящее время представлены на известных централизованных биржах, таких как Huobi и Bybit, что повышает ликвидность токена MX на рынке и расширяет базу его потенциальных держателей. Ожидается, что это признание рыночной ценности повлияет на цену токенов MX со временем.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



