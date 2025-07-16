Отчет о событиях в Зоне MX за август





В августе на криптовалютном рынке наблюдалась общая вялая динамика. Общая тенденция рынка часто колебалась, меняясь между откатами и подъемами, и в итоге продемонстрировала небольшое снижение по сравнению с предыдущим месяцем. Этот общий спад на рынке отразился на цене токенов MX, которая в течение августа испытывала незначительные колебания в районе отметки 3,7 USDT. Несмотря на это, по сравнению с ценой в 2,6 USDT в начале года, MX все же добился впечатляющего роста примерно на 42,3% за прошедший год.





Очевидно, что долгосрочное удержание токенов MX может принести значительный доход по мере роста их стоимости. Помимо роста цены, MEXC также предлагает эксклюзивные мероприятия по аирдропу для держателей MX, предоставляя дополнительные возможности для получения вознаграждения. Подробную информацию о преимуществах удержания MX вы можете найти в статье « 3 основных преимущества для держателей MX ».









В августе 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 120 событий по аирдропу и раздала вознаграждения на сумму более 6,34 миллиона долларов, а APY составил 42%.





Согласно статистике платформы MEXC, приведенной в таблице ниже, все пять лучших токенов, участвовавших в августовских событиях по аирдропам, выросли в цене более чем на 100%. Среди них наибольший рост наблюдался у токена ORDER, достигшего впечатляющих 761,5%. Кроме того, в сравнении роста токенов, все три лучших токена показали рост, превышающий 120%, причем токены HF и EDLC подорожали на 139,92% и 124,76% соответственно. Более подробную информацию о росте цен на токены вы можете найти в таблице ниже.





Название проекта Время аирдропа (Время размещения MX) Рост цены в % (на 31 августа) ORDER 26 августа 2024 г. 761,5% HF 20 августа 2024 г. 139,92% EDLC 1 августа 2024 г. 124,76% DEOD 12 августа 2024 г. 113,3% RFRM 29 августа 2024 г. 105%









Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные мероприятия по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо удерживать 1 000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в этих мероприятиях.





Откройте официальный веб-сайт MEXC. В верхней части главной страницы наведите курсор на [Спот] в навигационной панели, и в выпадающем меню вы найдете ссылки для доступа к мероприятиям Launchpool и Kickstarter.













Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье « Купите MX за одну минуту » и следовать шагам в руководстве для покупки.





Помимо бесплатного доступа к мероприятиям по аирдропу, удержание токенов MX также дает право на скидки на торговые комиссии. Как держатель MX, вы можете использовать MX для компенсации торговых комиссий за спот и фьючерсы USDT-M, получая скидку в размере 20%. Кроме того, если в течение последних 1 дней на вашем спотовом счете находилось не менее 1 000 токенов MX, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии.





