3 основных преимущества для держателей MX





MX — это собственный служебный токен, выпущенный MEXC. MEXC — это безопасная платформа для торговли криптовалютой, предназначенная для криптоэнтузиастов, она предоставляет дополнительные преимущества пользователям, которые удерживают токен платформы MX.









MEXC предлагает чрезвычайно низкие торговые комиссии: комиссия за спотовую торговлю составляет 0% для мейкера и 0,05% для тейкера. Комиссия за торговлю фьючерсами составляет 0% для мейкера и 0,02% для тейкера.





Вы также можете использовать MX для вычета комиссий на споте и фьючерсных USDT-M в размере 20%. Если вы удерживаете более 500 MX в течение одного дня, вы можете воспользоваться 50% скидкой за комиссию на споте и фьючерсах.









Примечание: Ставки комиссии могут отличаться в зависимости от страны или региона. Пожалуйста, ознакомьтесь со ставками, указанными на странице комиссии









Платформа MEXC предоставляет механизм реферальных комиссий, где вы можете зарабатывать комиссионные, приглашая друзей торговать на платформе MEXC. Комиссионные рассчитываются на основе определенного процента от торговых комиссий ваших рефералов. Важно отметить, что комиссионные не являются разовым расчетом. Вместо этого вы будете получать комиссию за каждую сделку, совершенную вашим рефералом, в зависимости от объема торговли.





Вы можете нажать на значок пользователя в правом верхнем углу главной страницы MEXC, а затем нажать [Реферальная программа]. Скопируйте [Реферальный код] или [Приглашение] на странице, чтобы пригласить своих друзей торговать на платформе MEXC.





Дополнительную информацию о комиссиях можно найти в этой статье: " Пригласите друзей зарегистрироваться на MEXC ."













Держатели токенов MX имеют право на эксклюзивные ежемесячные мероприятия по аирдропу. Зайдите на официальный сайт MEXC и выберите [Kickstarter] в разделе [Мероприятия] в навигационном меню главной страницы, чтобы принять участие и получить награды.









Участие в Kickstarter позволяет пользователям получать бесплатные вознаграждения за новые токены. Токены MX, используемые для участия, не блокируются, и пользователи могут одновременно присоединиться ко всем событиям Kickstarter, которые соответствуют критериям.





Обратите внимание, что для участия в Kickstarter существуют требования, согласно которым для участия необходимо удерживать минимальное количество токенов MX. Кроме того, чем больше пользователей вы пригласите, тем выше будет соответствующий множитель вашего участия и тем большую долю вознаграждения вы получите.





Подробную информацию о требованиях к участию в программе Kickstarter можно найти в руководстве: " Как принять участие в Kickstarter? ".





Для долгосрочных держателей токенов MX цена MX продемонстрировала общую тенденцию к росту в первом квартале 2023 года. Она достигла своего пика на уровне $3,5, что представило собой темп роста на 330% по сравнению с его ценой в начале 2023 года, которая составляла $0,81. Токен MX в настоящее время котируется на крупных централизованных биржах, таких как Huobi, Bybit, Bitget и MEXC. Эти листинги обеспечили MX лучшую рыночную ликвидность и более широкую базу потенциальных держателей. Признание высокой рыночной стоимости в конечном итоге отражается на цене токена MX.



