Отчет о событиях в Зоне MX за октябрь













В октябре 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 93 события по аирдропу и раздала вознаграждения на сумму более 5,64 миллиона долларов, а APY составила 37%.





Согласно статистике платформы MEXC, рост пяти лучших токенов в октябрьских событиях аирдропа превысил 100%. Среди них наибольший рост наблюдался у токена NIM, достигшего впечатляющих 2 747%, достигая максимального роста за месяц. За ним следуют ZND и GALAXIS со значительным ростом в 392% и 282% соответственно.





Название проекта Время аирдропа (Время размещения MX) Рост цены в % (На 31 октября) NIM 18 октября 2024 г. 2 747% ZND 24 октября 2024 г. 392% GALAXIS 3 октября 2024 г. 282% MVT 3 октября 2024 г. 110% OLAS 30 октября 2024 г. 105%









Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные события по аирдропу для держателей MX. Если вы удерживаете 1 000 или более токенов MX, вы можете зарегистрироваться для участия в обоих событиях.





Обратите внимание, что система будет делать три случайных снэпшота каждый день. Вы должны убедиться, что на вашем спотовом счете постоянно находится минимум 1 000 MX или более в течение 24 часов, начиная с 18:59 (МСК) за день до события. Если в течение 24-часового периода количество MX на вашем счету упадет ниже 1 000 MX, вы не сможете принять участие в событиях Kickstarter и Launchpool.





Чтобы принять участие, зайдите на главную страницу официального сайта MEXC и в выпадающем меню [Спот] в верхней навигационной панели вы найдете ссылки на события Launchpool и Kickstarter.













Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в событиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести и удерживать не менее 1 000 токенов MX на платформе MEXC, чтобы получить право на участие. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье « Купите MX за одну минуту » и следовать шагам в руководстве для покупки.





Помимо бесплатного доступа к событию по аирдропу, удержание токенов MX также дает право на скидки на торговые комиссии. Как держатель MX, вы можете использовать MX для компенсации торговых комиссий за спот и фьючерсы USDT-M, получая скидку в размере 20%. Кроме того, если в течение последних 24 часов на вашем спотовом счете находилось не менее 1 000 токенов MX, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии.





Торговая платформа MEXC привлекает широкий круг пользователей благодаря обширному разнообразию токенов и высокой скорости листинга. Пользователи любят платформу за высокую ликвидность, удобство использования, безопасность, стабильность и оперативность работы Службы поддержки. Платформа MEXC всегда придерживается принципа «Пользователи превыше всего», стремясь создать безопасную, стабильную и надежную торговую среду для своих пользователей.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



