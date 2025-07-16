Отчет о событиях в Зоне MX за октябрь

Название проекта
Время аирдропа
(Время размещения MX)
Рост цены в %
(На 31 октября)
NIM
18 октября 2024 г.
2 747%
ZND
24 октября 2024 г.
392%
GALAXIS
3 октября 2024 г.
282%
MVT
3 октября 2024 г.
110%
OLAS
30 октября 2024 г.
105%
