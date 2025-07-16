В октябре MEXC объявила данные о сжигании токенов MX за 3 квартал 2024 года: всего было сожжено 2 480 000 токенов MX. Эта инициатива направлена на укрепление доверия среди держателей MX. Удерживая токВ октябре MEXC объявила данные о сжигании токенов MX за 3 квартал 2024 года: всего было сожжено 2 480 000 токенов MX. Эта инициатива направлена на укрепление доверия среди держателей MX. Удерживая ток
Отчет о событиях в Зоне MX за октябрь

16 июля 2025 г.MEXC
В октябре MEXC объявила данные о сжигании токенов MX за 3 квартал 2024 года: всего было сожжено 2 480 000 токенов MX. Эта инициатива направлена на укрепление доверия среди держателей MX. Удерживая токены MX, вы также можете участвовать в эксклюзивных ежемесячных событиях и получать бесплатные аирдропы. Подробную информацию о преимуществах удержания MX вы можете найти в статье «3 основных преимущества для держателей MX».

1. Отчет о событиях в Зоне MX за октябрь


В октябре 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 93 события по аирдропу и раздала вознаграждения на сумму более 5,64 миллиона долларов, а APY составила 37%.

Согласно статистике платформы MEXC, рост пяти лучших токенов в октябрьских событиях аирдропа превысил 100%. Среди них наибольший рост наблюдался у токена NIM, достигшего впечатляющих 2 747%, достигая максимального роста за месяц. За ним следуют ZND и GALAXIS со значительным ростом в 392% и 282% соответственно.

Топ-5 лучших токенов за октябрь 2024 г.

Название проекта
Время аирдропа
(Время размещения MX)
Рост цены в %
(На 31 октября)
NIM
18 октября 2024 г.
2 747%
ZND
24 октября 2024 г.
392%
GALAXIS
3 октября 2024 г.
282%
MVT
3 октября 2024 г.
110%
OLAS
30 октября 2024 г.
105%

2. Как принять участие в событиях аирдропа


Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные события по аирдропу для держателей MX. Если вы удерживаете 1 000 или более токенов MX, вы можете зарегистрироваться для участия в обоих событиях.

Обратите внимание, что система будет делать три случайных снэпшота каждый день. Вы должны убедиться, что на вашем спотовом счете постоянно находится минимум 1 000 MX или более в течение 24 часов, начиная с 18:59 (МСК) за день до события. Если в течение 24-часового периода количество MX на вашем счету упадет ниже 1 000 MX, вы не сможете принять участие в событиях Kickstarter и Launchpool.

Чтобы принять участие, зайдите на главную страницу официального сайта MEXC и в выпадающем меню [Спот] в верхней навигационной панели вы найдете ссылки на события Launchpool и Kickstarter.


3. Как купить MX


Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в событиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести и удерживать не менее 1 000 токенов MX на платформе MEXC, чтобы получить право на участие. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье «Купите MX за одну минуту» и следовать шагам в руководстве для покупки.

Помимо бесплатного доступа к событию по аирдропу, удержание токенов MX также дает право на скидки на торговые комиссии. Как держатель MX, вы можете использовать MX для компенсации торговых комиссий за спот и фьючерсы USDT-M, получая скидку в размере 20%. Кроме того, если в течение последних 24 часов на вашем спотовом счете находилось не менее 1 000 токенов MX, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии.

Торговая платформа MEXC привлекает широкий круг пользователей благодаря обширному разнообразию токенов и высокой скорости листинга. Пользователи любят платформу за высокую ликвидность, удобство использования, безопасность, стабильность и оперативность работы Службы поддержки. Платформа MEXC всегда придерживается принципа «Пользователи превыше всего», стремясь создать безопасную, стабильную и надежную торговую среду для своих пользователей.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


