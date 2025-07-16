Отчет о событиях в Зоне MX за ноябрь







В ноябре 2024 года в США завершились президентские выборы, в результате которых Трамп был успешно избран следующим президентом. Результаты выборов вызвали стремительный рост на криптовалютном рынке: цена BTC неоднократно достигала нового максимума перешагнув рубеж в 100 000 долларов США. Энтузиазм инвесторов по отношению к криптовалютам резко возрос, вызвав новую волну инвестиционного ажиотажа. Тем временем MEXC провела несколько раундов событий с бесплатными аирдропами, предложив пользователям значительные вознаграждения и обеспечив впечатляющий рост цен на несколько токенов, укрепив свои позиции в качестве ключевого игрока и законодателя трендов на рынке.





События MEXC по бесплатным аирдропам – это эксклюзивное событие для держателей MX. Подробную информацию о преимуществах удержания MX вы можете найти в статье « 3 основных преимущества для держателей MX ».









В ноябре 2024 года MEXC провела в общей сложности 103 события аирдропов, в ходе которых были распределены вознаграждения на сумму более 6,67 миллиона долларов США. Годовая процентная доходность (APY) по этим событиям достигала 56%.





Согласно данным платформы MEXC, рост пяти лучших токенов, участвовавших в ноябрьских аирдроп событиях, превысил 180%. Лидером роста стал токен KANGO, который вырос на впечатляющие 669%, достигнув самого высокого роста за месяц. За ним следуют UNISUI и MSM со значительным ростом в 306% и 283% соответственно.





Название проекта Время аирдропа (Время размещения MX) Рост цены в % (На 30 ноября) KANGO 8 ноября 2024 г. 669% UNISUI 6 ноября 2024 г. 306% MSM 27 ноября 2024 г. 283% MEAI 2 декабря 2024 г. 229% DOGEGOV 20 ноября 2024 г. 182%









Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные события по аирдропу для держателей MX. Если вы удерживаете 500 или более токенов MX, вы можете зарегистрироваться для участия в обоих событиях.





Обратите внимание, что система будет делать три случайных снэпшота каждый день. Вы должны убедиться, что на вашем спотовом счете постоянно находится минимум 500 MX или более в течение 24 часов, начиная с 18:59 (МСК) за день до события. Если в течение 24-часового периода количество MX на вашем счету упадет ниже 500 MX, вы не сможете принять участие в событиях Kickstarter и Launchpool.





Чтобы принять участие, зайдите на главную страницу официального сайта MEXC и в выпадающем меню [Спот] в верхней навигационной панели вы найдете ссылки на события Launchpool и Kickstarter.













Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в событиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести и удерживать не менее 500 токенов MX на платформе MEXC, чтобы получить право на участие. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье « Купите MX за одну минуту » и следовать шагам в руководстве для покупки.





Помимо бесплатного доступа к событиям по аирдропам, удержание токенов MX также дает право на скидки на торговые комиссии. Как держатель MX, вы можете использовать MX для оплаты торговых комиссий за спот и фьючерсы USDT-M, получая скидку в размере 20%. Кроме того, если в течение последних 24 часов на вашем спотовом счете находилось не менее 500 токенов MX, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии.





Торговая платформа MEXC привлекает широкий круг пользователей благодаря обширному разнообразию токенов и высокой скорости листинга. Пользователи любят платформу за высокую ликвидность, удобство использования, безопасность, стабильность и оперативность работы Службы поддержки клиентов. Платформа MEXC всегда придерживается принципа «Пользователи превыше всего», стремясь создать безопасную, стабильную и надежную торговую среду для своих пользователей.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.