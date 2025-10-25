Informações de preço de Wrapped M (WM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Mínimo 24h $ 2.29 $ 2.29 $ 2.29 Máximo 24h Mínimo 24h $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 Máximo 24h $ 2.29$ 2.29 $ 2.29 Máximo histórico $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Menor preço $ 0.363505$ 0.363505 $ 0.363505 Variação de Preço (1h) +1.22% Alteração de Preço (1D) -0.79% Variação de Preço (7d) +18.39% Variação de Preço (7d) +18.39%

O preço em tempo real de Wrapped M (WM) é $2.23. Nas últimas 24 horas, WM foi negociado entre a mínima de $ 2.15 e a máxima de $ 2.29, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WM é $ 2.96, enquanto o mais baixo é $ 0.363505.

Em termos de desempenho de curto prazo, WM variou +1.22% na última hora, -0.79% nas últimas 24 horas e +18.39% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped M (WM)

Capitalização de mercado $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Fornecimento Circulante 953.03K 953.03K 953.03K Fornecimento total 953,026.8442983612 953,026.8442983612 953,026.8442983612

A capitalização de mercado atual de Wrapped M é $ 2.13M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WM é 953.03K, com um fornecimento total de 953026.8442983612. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.13M.