O preço ao vivo de Wrapped M hoje é 2.23 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de WM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de WM facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Wrapped M hoje é 2.23 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de WM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de WM facilmente na MEXC agora.

Mais sobre WM

Informações sobre preços de WM

Tokenomics de WM

Previsão de preço de WM

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Wrapped M

Preço de Wrapped M (WM)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 WM para USD

$2.23
$2.23$2.23
-0.70%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Wrapped M (WM)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:47:29 (UTC+8)

Informações de preço de Wrapped M (WM) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 2.15
$ 2.15$ 2.15
Mínimo 24h
$ 2.29
$ 2.29$ 2.29
Máximo 24h

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

$ 2.29
$ 2.29$ 2.29

$ 2.96
$ 2.96$ 2.96

$ 0.363505
$ 0.363505$ 0.363505

+1.22%

-0.79%

+18.39%

+18.39%

O preço em tempo real de Wrapped M (WM) é $2.23. Nas últimas 24 horas, WM foi negociado entre a mínima de $ 2.15 e a máxima de $ 2.29, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WM é $ 2.96, enquanto o mais baixo é $ 0.363505.

Em termos de desempenho de curto prazo, WM variou +1.22% na última hora, -0.79% nas últimas 24 horas e +18.39% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped M (WM)

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

--
----

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

953.03K
953.03K 953.03K

953,026.8442983612
953,026.8442983612 953,026.8442983612

A capitalização de mercado atual de Wrapped M é $ 2.13M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WM é 953.03K, com um fornecimento total de 953026.8442983612. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.13M.

Histórico de preços de Wrapped M (WM) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Wrapped M em USD foi de $ -0.017810307912812.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Wrapped M em USD foi de $ -0.0433206490.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Wrapped M em USD foi de $ +8.8811971080.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Wrapped M em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.017810307912812-0.79%
30 dias$ -0.0433206490-1.94%
60 dias$ +8.8811971080+398.26%
90 dias$ 0--

O que é Wrapped M (WM)

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Previsão de preço do Wrapped M (em USD)

Quanto valerá Wrapped M (WM) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Wrapped M (WM) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Wrapped M.

Confira a previsão de preço de Wrapped M agora!

WM para moedas locais

Tokenomics de Wrapped M (WM)

Compreender a tokenomics de Wrapped M (WM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WM agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Wrapped M (WM)

Quanto vale hoje o Wrapped M (WM)?
O preço ao vivo de WM em USD é 2.23 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de WM para USD?
O preço atual de WM para USD é $ 2.23. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Wrapped M?
A capitalização de mercado de WM é $ 2.13M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de WM?
O fornecimento circulante de WM é de 953.03K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WM?
WM atingiu um preço máximo histórico de 2.96 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WM?
WM atingiu um preço minímo histórico de 0.363505 USD.
Qual é o volume de negociação de WM?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WM é -- USD.
WM vai subir ainda este ano?
WM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WM para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:47:29 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Wrapped M (WM)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,521.08
$111,521.08$111,521.08

+1.33%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,928.67
$3,928.67$3,928.67

+1.02%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05872
$0.05872$0.05872

+62.20%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.95
$193.95$193.95

+2.37%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$8.3686
$8.3686$8.3686

-57.01%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,928.67
$3,928.67$3,928.67

+1.02%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,521.08
$111,521.08$111,521.08

+1.33%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.95
$193.95$193.95

+2.37%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5429
$2.5429$2.5429

+2.54%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19788
$0.19788$0.19788

+1.51%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002025
$0.000000002025$0.000000002025

+102.50%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004546
$0.0000000000000000004546$0.0000000000000000004546

+1,947.74%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0006248
$0.0006248$0.0006248

+766.57%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3564
$0.3564$0.3564

+256.40%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2751
$0.2751$0.2751

+175.10%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$224.10
$224.10$224.10

+147.51%