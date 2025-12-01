Preço de Wrapped M hoje

O preço ao vivo de Wrapped M (WM) hoje é $ 1.27, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WM para USD é de $ 1.27 por WM.

Wrapped M ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,167,125, com um fornecimento em circulação de 922.43K WM. Nas últimas 24 horas, WM foi negociado entre $ 1.27 (mínimo) e $ 1.27 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.96, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.363505.

No desempenho de curto prazo, WM movimentou-se 0.00% na última hora e -34.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped M (WM)

Capitalização de mercado $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Fornecimento Circulante 922.43K 922.43K 922.43K Fornecimento total 922,434.2992826245 922,434.2992826245 922,434.2992826245

A capitalização de mercado atual de Wrapped M é $ 1.17M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WM é 922.43K, com um fornecimento total de 922434.2992826245. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.17M.