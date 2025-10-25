O que é Wrapped BESC (WBESC)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs. We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections. Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction. BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance. At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs. We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections. Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction. BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Wrapped BESC (WBESC) Site oficial

Previsão de preço do Wrapped BESC (em USD)

Quanto valerá Wrapped BESC (WBESC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Wrapped BESC (WBESC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Wrapped BESC.

Confira a previsão de preço de Wrapped BESC agora!

WBESC para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Wrapped BESC (WBESC)

Compreender a tokenomics de Wrapped BESC (WBESC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WBESC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Wrapped BESC (WBESC) Quanto vale hoje o Wrapped BESC (WBESC)? O preço ao vivo de WBESC em USD é 3.66 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WBESC para USD? $ 3.66 . Confira o O preço atual de WBESC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Wrapped BESC? A capitalização de mercado de WBESC é $ 3.09M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WBESC? O fornecimento circulante de WBESC é de 845.69K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WBESC? WBESC atingiu um preço máximo histórico de 5.37 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WBESC? WBESC atingiu um preço minímo histórico de 2.91 USD . Qual é o volume de negociação de WBESC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WBESC é -- USD . WBESC vai subir ainda este ano? WBESC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WBESC para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Wrapped BESC (WBESC)