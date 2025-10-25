Informações de preço de WachAI (WACH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00121418 $ 0.00121418 $ 0.00121418 Mínimo 24h $ 0.00184418 $ 0.00184418 $ 0.00184418 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00121418$ 0.00121418 $ 0.00121418 Máximo 24h $ 0.00184418$ 0.00184418 $ 0.00184418 Máximo histórico $ 0.0086231$ 0.0086231 $ 0.0086231 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.44% Alteração de Preço (1D) +40.98% Variação de Preço (7d) +38.97% Variação de Preço (7d) +38.97%

O preço em tempo real de WachAI (WACH) é $0.00171597. Nas últimas 24 horas, WACH foi negociado entre a mínima de $ 0.00121418 e a máxima de $ 0.00184418, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WACH é $ 0.0086231, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, WACH variou -1.44% na última hora, +40.98% nas últimas 24 horas e +38.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WachAI (WACH)

Capitalização de mercado $ 885.98K$ 885.98K $ 885.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Fornecimento Circulante 515.40M 515.40M 515.40M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WachAI é $ 885.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WACH é 515.40M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.72M.