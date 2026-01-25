ExchangeDEX+
O preço ao vivo de Wrapped eETH hoje é 3,197.61 USD. A capitalização de mercado de WEETH é de 9,647,192,982.3277701537 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WEETH para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Última atualização da página: 2026-01-25 02:27:52 (UTC+8)

Preço de Wrapped eETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped eETH (WEETH) hoje é $ 3,197.61, com uma variação de 0.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEETH para USD é de $ 3,197.61 por WEETH.

Wrapped eETH ocupa atualmente a posição #8756 em capitalização de mercado, totalizando $ 9.65B, com um fornecimento em circulação de 3.02M WEETH. Nas últimas 24 horas, WEETH foi negociado entre $ 3,186.17 (mínimo) e $ 3,264.59 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5,298.907072826084, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,500.4746650708223.

No desempenho de curto prazo, WEETH movimentou-se 0.00% na última hora e -11.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.08K.

Informações de mercado de Wrapped eETH (WEETH)

$ 9.65B
$ 9.08K
$ 9.65B
3.02M
3,017,001.12969617
A capitalização de mercado atual de Wrapped eETH é $ 9.65B, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.08K. A oferta em circulação de WEETH é 3.02M, com um fornecimento total de 3017001.12969617. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.65B.

Histórico de preço de Wrapped eETH USD

Histórico de preços de Wrapped eETH (WEETH) em USD

Acompanhe as variações de preço de Wrapped eETH para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -11.8751-0.37%
30 dias$ +3.28+0.10%
60 dias$ +697.61+27.90%
90 dias$ +697.61+27.90%
Variação de preço de Wrapped eETH hoje

Hoje, WEETH registrou uma variação de $ -11.8751 (-0.37%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Wrapped eETH

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +3.28 (+0.10%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Wrapped eETH

Expandindo a visualização para 60 dias, WEETH teve uma variação de $ +697.61 (+27.90%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Wrapped eETH

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +697.61 (+27.90%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Previsão de preço para Wrapped eETH

Previsão de preço de Wrapped eETH (WEETH) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WEETH em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Wrapped eETH (WEETH) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Wrapped eETH pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Como comprar e investir em Wrapped eETH

Pronto para começar com Wrapped eETH? Comprar WEETH é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Wrapped eETH. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Wrapped eETH (WEETH).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Wrapped eETH será creditado instantaneamente em sua carteira.
O que você pode fazer com Wrapped eETH

O que é Wrapped eETH (WEETH)

weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.

Recurso Wrapped eETH

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Wrapped eETH

Última atualização da página: 2026-01-25 02:27:52 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Wrapped eETH (WEETH)

Hora (UTC+8)TipoInformação
01-22 19:16:51Atualizações da Indústria
Mais de 2,1 mil milhões de dólares em opções de criptomoedas expiram amanhã, ponto de dor máxima do BTC em 92.000 dólares
01-22 13:05:02Atualizações da Indústria
Os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram fluxos de saída líquidos de 287 milhões de dólares ontem, marcando dois dias consecutivos de negociação com fluxos de saída líquidos
01-22 12:06:30Atualizações da Indústria
O sentimento de depósito de Bitcoin intensifica-se, com um fluxo de entrada líquido de 7.111,20 BTC para a CEX nas últimas 24 horas
01-20 22:09:49Atualizações da Indústria
O ouro Spot disparou no curto prazo, ultrapassando os $4.740/oz, atingindo um novo recorde histórico
01-20 13:14:57Atualizações da Indústria
Trump Comenta sobre Tarifas da UE, Ouro Atinge Nova Máxima Histórica, Bitcoin Cai Brevemente
01-19 16:31:41Atualizações da Indústria
Setor de Privacidade Vê Rally em Revezamento, DUSK Dispara Mais de 120% em Um Único Dia

Wrapped eETH Notícias principais

Montagem de Trump com pinguim na Groenlândia gera memes e reações; Casa Branca rebate

Montagem de Trump com pinguim na Groenlândia gera memes e reações; Casa Branca rebate

January 24, 2026
SEC Encerra Caso Gemini Earn; Recuperação de 100% Garantida

SEC Encerra Caso Gemini Earn; Recuperação de 100% Garantida

January 24, 2026
Pantera Capital: A resistência à competição quântica pode fortalecer o "efeito gravitacional" das redes blockchain principais, potencialmente tornando a Ethereum um refúgio seguro para dados e ativos.

Pantera Capital: A resistência à competição quântica pode fortalecer o "efeito gravitacional" das redes blockchain principais, potencialmente tornando a Ethereum um refúgio seguro para dados e ativos.

January 24, 2026
Explore mais sobre Wrapped eETH

