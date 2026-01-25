Preço de Wrapped eETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped eETH (WEETH) hoje é $ 3,197.61, com uma variação de 0.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEETH para USD é de $ 3,197.61 por WEETH.

Wrapped eETH ocupa atualmente a posição #8756 em capitalização de mercado, totalizando $ 9.65B, com um fornecimento em circulação de 3.02M WEETH. Nas últimas 24 horas, WEETH foi negociado entre $ 3,186.17 (mínimo) e $ 3,264.59 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5,298.907072826084, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,500.4746650708223.

No desempenho de curto prazo, WEETH movimentou-se 0.00% na última hora e -11.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.08K.

Informações de mercado de Wrapped eETH (WEETH)

Classificação No.8756 Capitalização de mercado $ 9.65B$ 9.65B $ 9.65B Volume (24h) $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.65B$ 9.65B $ 9.65B Fornecimento Circulante 3.02M 3.02M 3.02M Fornecimento total 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 Blockchain pública ETH

