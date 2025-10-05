O preço ao vivo de Peezy hoje é 0.000002042 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PEEZY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PEEZY facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Peezy hoje é 0.000002042 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PEEZY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PEEZY facilmente na MEXC agora.

Mais sobre PEEZY

Informações sobre preços de PEEZY

Whitepaper de PEEZY

Site oficial do PEEZY

Tokenomics de PEEZY

Previsão de preço de PEEZY

Histórico de preço de PEEZY

Guia de compra de PEEZY

Conversor de PEEZY para moeda Fiat

Spot PEEZY

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Peezy

Cotação Peezy (PEEZY)

Preço em tempo real de 1 PEEZY para USD

$0.000002042
$0.000002042$0.000002042
+0.44%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Peezy (PEEZY)
Última atualização da página: 2025-10-05 09:50:08 (UTC+8)

Informações de preço de Peezy (PEEZY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.000001942
$ 0.000001942$ 0.000001942
Mínimo 24h
$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102
Máximo 24h

$ 0.000001942
$ 0.000001942$ 0.000001942

$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102

$ 0.000017366930284222
$ 0.000017366930284222$ 0.000017366930284222

$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234$ 0.000000008008476234

-0.05%

+0.44%

-8.80%

-8.80%

O preço em tempo real de Peezy (PEEZY) é $ 0.000002042. Nas últimas 24 horas, PEEZY foi negociado entre a mínima de $ 0.000001942 e a máxima de $ 0.000002102, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PEEZY é $ 0.000017366930284222, enquanto o mais baixo é $ 0.000000008008476234.

Em termos de desempenho de curto prazo, PEEZY variou -0.05% na última hora, +0.44% nas últimas 24 horas e -8.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Peezy (PEEZY)

No.2477

$ 624.14K
$ 624.14K$ 624.14K

$ 98.15K
$ 98.15K$ 98.15K

$ 859.05K
$ 859.05K$ 859.05K

305.65B
305.65B 305.65B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

359,709,061,786
359,709,061,786 359,709,061,786

72.65%

ETH

A capitalização de mercado atual de Peezy é $ 624.14K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 98.15K. A oferta em circulação de PEEZY é 305.65B, com um fornecimento total de 359709061786. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 859.05K.

Histórico de preços de Peezy (PEEZY) em USD

Acompanhe as variações de preço de Peezy para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00000000895+0.44%
30 dias$ -0.000000879-30.10%
60 dias$ -0.00000263-56.30%
90 dias$ -0.000003185-60.94%
Variação de preço de Peezy hoje

Hoje, PEEZY registrou uma variação de $ +0.00000000895 (+0.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Peezy

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000000879 (-30.10%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Peezy

Expandindo a visualização para 60 dias, PEEZY teve uma variação de $ -0.00000263 (-56.30%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Peezy

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.000003185 (-60.94%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Peezy (PEEZY)!

Confira agora a página de histórico de preço do Peezy.

O que é Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Peezy de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de PEEZY para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Peezy em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Peezy tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Peezy (em USD)

Quanto valerá Peezy (PEEZY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Peezy (PEEZY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Peezy.

Confira a previsão de preço de Peezy agora!

Tokenomics de Peezy (PEEZY)

Compreender a tokenomics de Peezy (PEEZY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PEEZY agora!

Como comprar Peezy (PEEZY)

Quer saber como comprar Peezy? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Peezy facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

PEEZY para moedas locais

1 Peezy (PEEZY) para VND
0.05373523
1 Peezy (PEEZY) para AUD
A$0.00000308342
1 Peezy (PEEZY) para GBP
0.00000151108
1 Peezy (PEEZY) para EUR
0.0000017357
1 Peezy (PEEZY) para USD
$0.000002042
1 Peezy (PEEZY) para MYR
RM0.0000085764
1 Peezy (PEEZY) para TRY
0.0000850493
1 Peezy (PEEZY) para JPY
¥0.000300174
1 Peezy (PEEZY) para ARS
ARS$0.002908829
1 Peezy (PEEZY) para RUB
0.00016787282
1 Peezy (PEEZY) para INR
0.00018118666
1 Peezy (PEEZY) para IDR
Rp0.03403331972
1 Peezy (PEEZY) para KRW
0.0028760549
1 Peezy (PEEZY) para PHP
0.0001182318
1 Peezy (PEEZY) para EGP
￡E.0.00009746466
1 Peezy (PEEZY) para BRL
R$0.00001088386
1 Peezy (PEEZY) para CAD
C$0.00000283838
1 Peezy (PEEZY) para BDT
0.0002484093
1 Peezy (PEEZY) para NGN
0.00298973304
1 Peezy (PEEZY) para COP
$0.0079455241
1 Peezy (PEEZY) para ZAR
R.0.00003516324
1 Peezy (PEEZY) para UAH
0.00008421208
1 Peezy (PEEZY) para TZS
T.Sh.0.005017194
1 Peezy (PEEZY) para VES
Bs0.000371644
1 Peezy (PEEZY) para CLP
$0.00197053
1 Peezy (PEEZY) para PKR
Rs0.00057439418
1 Peezy (PEEZY) para KZT
0.00111766828
1 Peezy (PEEZY) para THB
฿0.00006603828
1 Peezy (PEEZY) para TWD
NT$0.00006205638
1 Peezy (PEEZY) para AED
د.إ0.00000749414
1 Peezy (PEEZY) para CHF
Fr0.00000161318
1 Peezy (PEEZY) para HKD
HK$0.00001588676
1 Peezy (PEEZY) para AMD
֏0.00078237188
1 Peezy (PEEZY) para MAD
.د.م0.00001856178
1 Peezy (PEEZY) para MXN
$0.00003755238
1 Peezy (PEEZY) para SAR
ريال0.00000763708
1 Peezy (PEEZY) para ETB
Br0.00029627378
1 Peezy (PEEZY) para KES
KSh0.00026370388
1 Peezy (PEEZY) para JOD
د.أ0.000001447778
1 Peezy (PEEZY) para PLN
0.00000739204
1 Peezy (PEEZY) para RON
лв0.00000884186
1 Peezy (PEEZY) para SEK
kr0.00001913354
1 Peezy (PEEZY) para BGN
лв0.00000338972
1 Peezy (PEEZY) para HUF
Ft0.00067524856
1 Peezy (PEEZY) para CZK
0.00004218772
1 Peezy (PEEZY) para KWD
د.ك0.00000062281
1 Peezy (PEEZY) para ILS
0.0000067386
1 Peezy (PEEZY) para BOB
Bs0.0000140898
1 Peezy (PEEZY) para AZN
0.0000034714
1 Peezy (PEEZY) para TJS
SM0.00001901102
1 Peezy (PEEZY) para GEL
0.00000555424
1 Peezy (PEEZY) para AOA
Kz0.00187167678
1 Peezy (PEEZY) para BHD
.د.ب0.000000767792
1 Peezy (PEEZY) para BMD
$0.000002042
1 Peezy (PEEZY) para DKK
kr0.00001298712
1 Peezy (PEEZY) para HNL
L0.0000533983
1 Peezy (PEEZY) para MUR
0.00009252302
1 Peezy (PEEZY) para NAD
$0.00003518366
1 Peezy (PEEZY) para NOK
kr0.0000203179
1 Peezy (PEEZY) para NZD
$0.00000349182
1 Peezy (PEEZY) para PAB
B/.0.000002042
1 Peezy (PEEZY) para PGK
K0.0000086785
1 Peezy (PEEZY) para QAR
ر.ق0.00000743288
1 Peezy (PEEZY) para RSD
дин.0.00020373034
1 Peezy (PEEZY) para UZS
soʻm0.02460240398
1 Peezy (PEEZY) para ALL
L0.00016824038
1 Peezy (PEEZY) para ANG
ƒ0.00000365518
1 Peezy (PEEZY) para AWG
ƒ0.0000036756
1 Peezy (PEEZY) para BBD
$0.000004084
1 Peezy (PEEZY) para BAM
KM0.00000338972
1 Peezy (PEEZY) para BIF
Fr0.006005522
1 Peezy (PEEZY) para BND
$0.00000261376
1 Peezy (PEEZY) para BSD
$0.000002042
1 Peezy (PEEZY) para JMD
$0.00032786352
1 Peezy (PEEZY) para KHR
0.00820079452
1 Peezy (PEEZY) para KMF
Fr0.000855598
1 Peezy (PEEZY) para LAK
0.04439130346
1 Peezy (PEEZY) para LKR
Rs0.00061745996
1 Peezy (PEEZY) para MDL
L0.00003418308
1 Peezy (PEEZY) para MGA
Ar0.00911605976
1 Peezy (PEEZY) para MOP
P0.00001635642
1 Peezy (PEEZY) para MVR
0.0000312426
1 Peezy (PEEZY) para MWK
MK0.00354513662
1 Peezy (PEEZY) para MZN
MT0.0001304838
1 Peezy (PEEZY) para NPR
Rs0.0002903724
1 Peezy (PEEZY) para PYG
0.014379764
1 Peezy (PEEZY) para RWF
Fr0.002954774
1 Peezy (PEEZY) para SBD
$0.00001682608
1 Peezy (PEEZY) para SCR
0.00002985404
1 Peezy (PEEZY) para SRD
$0.0000778002
1 Peezy (PEEZY) para SVC
$0.00001784708
1 Peezy (PEEZY) para SZL
L0.00003516324
1 Peezy (PEEZY) para TMT
m0.000007147
1 Peezy (PEEZY) para TND
د.ت0.000005946304
1 Peezy (PEEZY) para TTD
$0.00001382434
1 Peezy (PEEZY) para UGX
Sh0.00706532
1 Peezy (PEEZY) para XAF
Fr0.001139436
1 Peezy (PEEZY) para XCD
$0.0000055134
1 Peezy (PEEZY) para XOF
Fr0.001139436
1 Peezy (PEEZY) para XPF
Fr0.000206242
1 Peezy (PEEZY) para BWP
P0.00002711776
1 Peezy (PEEZY) para BZD
$0.00000410442
1 Peezy (PEEZY) para CVE
$0.00019176422
1 Peezy (PEEZY) para DJF
Fr0.000363476
1 Peezy (PEEZY) para DOP
$0.0001278292
1 Peezy (PEEZY) para DZD
د.ج0.00026439816
1 Peezy (PEEZY) para FJD
$0.0000045945
1 Peezy (PEEZY) para GNF
Fr0.01775519
1 Peezy (PEEZY) para GTQ
Q0.00001564172
1 Peezy (PEEZY) para GYD
$0.00042700262
1 Peezy (PEEZY) para ISK
kr0.00024504

Recurso Peezy

Para uma compreensão mais aprofundada de Peezy, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Peezy
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Peezy

Quanto vale hoje o Peezy (PEEZY)?
O preço ao vivo de PEEZY em USD é 0.000002042 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PEEZY para USD?
O preço atual de PEEZY para USD é $ 0.000002042. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Peezy?
A capitalização de mercado de PEEZY é $ 624.14K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PEEZY?
O fornecimento circulante de PEEZY é de 305.65B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PEEZY?
PEEZY atingiu um preço máximo histórico de 0.000017366930284222 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PEEZY?
PEEZY atingiu um preço minímo histórico de 0.000000008008476234 USD.
Qual é o volume de negociação de PEEZY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PEEZY é $ 98.15K USD.
PEEZY vai subir ainda este ano?
PEEZY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PEEZY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-05 09:50:08 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Peezy (PEEZY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-04 13:39:16Dados On-chain
ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem
10-04 11:26:38Atualizações da Indústria
Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9%
10-03 10:20:00Atualizações da Indústria
Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3%
10-03 05:17:00Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto
10-01 14:11:00Atualizações da Indústria
Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares
09-30 18:14:00Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa

Notícias principais

Retorno de Margem de Futuros MEXC: Oportunidades e Desafios de Ganhar Renda Dual com Negociações

October 3, 2025

Negociação Mais Inteligente, Zero Taxas: Como as Ordens Assistidas por IA da MEXC Estão Mudando o Jogo

October 3, 2025

GameFi 2.0: Por Que a Economia dos Tokens Decidirá o Futuro dos Jogos em Blockchain

October 3, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de PEEZY para USD

Montante

PEEZY
PEEZY
USD
USD

1 PEEZY = 0.000002042 USD

Negocie PEEZY

PEEZY/USDT
$0.000002042
$0.000002042$0.000002042
+0.44%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --