Preço de yuki hoje

O preço ao vivo de yuki (YUKI) hoje é $ 0, com uma variação de 2.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YUKI para USD é de $ 0 por YUKI.

yuki ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,342, com um fornecimento em circulação de 774.95M YUKI. Nas últimas 24 horas, YUKI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YUKI movimentou-se +0.11% na última hora e +15.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de yuki (YUKI)

Capitalização de mercado $ 32.34K$ 32.34K $ 32.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.74K$ 41.74K $ 41.74K Fornecimento Circulante 774.95M 774.95M 774.95M Fornecimento total 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

A capitalização de mercado atual de yuki é $ 32.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YUKI é 774.95M, com um fornecimento total de 900000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.74K.