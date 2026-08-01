Preço de XO Protocol hoje

O preço ao vivo de XO Protocol (XOXO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XOXO para USD é de $ 0 por XOXO.

XO Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,425, com um fornecimento em circulação de 659.46M XOXO. Nas últimas 24 horas, XOXO foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03920952, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, XOXO movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de XO Protocol (XOXO)

Capitalização de mercado $ 39.43K$ 39.43K $ 39.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 119.57K$ 119.57K $ 119.57K Fornecimento Circulante 659.46M 659.46M 659.46M Fornecimento total 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de XO Protocol é $ 39.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XOXO é 659.46M, com um fornecimento total de 2000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 119.57K.