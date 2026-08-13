Qual é o preço atual de USBT Token?

O preço em tempo real de USBT Token (USBT) é R$0.0633659453105695236000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como USBT Token está posicionado no mercado?

USBT Token ocupa atualmente a posição de número #9737 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$64316.4635565317865000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de USBT?

A oferta circulante de USBT é de 1015000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de USBT Token?

Nas últimas 24 horas, USBT Token teve uma variação de preço entre R$0E-15 (mínimo de 24 horas) e R$0E-15 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante USBT Token está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

USBT Token atingiu um máximo histórico de R$4.20395472423209451000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0633596309066579274000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de USBT hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de USBT Token?

A movimentação atual do preço de --% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Tron Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.