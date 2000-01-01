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Principais tokens de Tron Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Tron Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Tether
Tether
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$ 0.999116
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$ 32.56B
2
USDCoin
USDCoin
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3
Tron
Tron
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$ 15.47M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,917.02
+0.34%
+0.34%
-0.72%
$ 7.45B
$ 1.17
5
USD1
USD1
USD1
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-0.02%
$ 4.39B
$ 2.11M
6
WETH
WETH
WETH
$ 1,896.13
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+0.00%
-0.27%
$ 4.23B
$ 288.50M
7
Staked TRX
Staked TRX
STRX
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$ 3.17B
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8
HTX DAO
HTX DAO
HTX
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9
Wrapped Tron
Wrapped Tron
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10
Decentralized USD
Decentralized USD
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11
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
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United Stables
United Stables
U
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13
JUST
JUST
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14
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
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TrueUSD
TrueUSD
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A7A5
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SUN
SUN
SUN
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AINFT
AINFT
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BitTorrent
BitTorrent
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20
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21
RealLink
RealLink
REAL
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22
Banana
Banana
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23
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
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Royal Euro
Royal Euro
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--
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stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
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Quantix Finance
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USDKG
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OSK
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WINK
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30
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Striker
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GCB TOKEN
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Black Phoenix
Black Phoenix
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LUMI Credits
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PussFi
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GMCoin
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ROCK DAO
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Tron Bull Coin
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TTcoin
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SunWukong
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CORE MultiChain
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Invest Zone
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Bull
BULL
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-0.85%
-8.28%
-19.18%
$ 116.29K
$ 432.66M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Tron Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Tron Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 81 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $319.80B.
Qual é o token de Tron Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Tron Ecosystem acompanhados na MEXC, GCB apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.85% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Tron Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 81 tokens de Tron Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Tron Ecosystem incluem USDT, USDC, TRX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Tron Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Tron Ecosystem é de aproximadamente $319.80B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tron Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.