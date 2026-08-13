Preço de Universal Operating System hoje

O preço ao vivo de Universal Operating System ($UOS) hoje é $ 0.295119, com uma variação de 1.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $UOS para USD é de $ 0.295119 por $UOS.

Universal Operating System ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 70,772, com um fornecimento em circulação de 239.81K $UOS. Nas últimas 24 horas, $UOS foi negociado entre $ 0.292856 (mínimo) e $ 0.295312 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 27.31, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.225061.

No desempenho de curto prazo, $UOS movimentou-se -- na última hora e -11.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 183.11.

Informações de mercado de Universal Operating System ($UOS)

Capitalização de mercado $ 70.77K$ 70.77K $ 70.77K Volume (24h) $ 183.11$ 183.11 $ 183.11 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 295.12K$ 295.12K $ 295.12K Fornecimento Circulante 239.81K 239.81K 239.81K Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Universal Operating System é $ 70.77K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 183.11. A oferta em circulação de $UOS é 239.81K, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 295.12K.