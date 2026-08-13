Preço de Treecle hoje

O preço ao vivo de Treecle (TRCL) hoje é $ 0.00116942, com uma variação de 13.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRCL para USD é de $ 0.00116942 por TRCL.

Treecle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,165,387, com um fornecimento em circulação de 996.55M TRCL. Nas últimas 24 horas, TRCL foi negociado entre $ 0.0010335 (mínimo) e $ 0.00127891 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.300077, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TRCL movimentou-se +0.00% na última hora e +19.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 727.79.

Informações de mercado de Treecle (TRCL)

Capitalização de mercado $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24h) $ 727.79$ 727.79 $ 727.79 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Fornecimento Circulante 996.55M 996.55M 996.55M Fornecimento total 996,547,634.0 996,547,634.0 996,547,634.0

A capitalização de mercado atual de Treecle é $ 1.17M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 727.79. A oferta em circulação de TRCL é 996.55M, com um fornecimento total de 996547634.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.17M.