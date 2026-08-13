Preço de Zama Protocol hoje

O preço ao vivo de Zama Protocol (ZAMA) hoje é R$ 0.04714, com uma variação de 2.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZAMA para BRL é de R$ 0.04714 por ZAMA.

Zama Protocol ocupa atualmente a posição #314 em capitalização de mercado, totalizando R$ 103.71M, com um fornecimento em circulação de 2.20B ZAMA. Nas últimas 24 horas, ZAMA foi negociado entre R$ 0.04498 (mínimo) e R$ 0.04753 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.216626814103737129, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0866783223330133836.

No desempenho de curto prazo, ZAMA movimentou-se -0.47% na última hora e -5.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 105.42K.

Informações de mercado de Zama Protocol (ZAMA)

Classificação No.314 Capitalização de mercado R$ 103.71MR$ 103.71M R$ 103.71M Volume (24h) R$ 105.42KR$ 105.42K R$ 105.42K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 518.54MR$ 518.54M R$ 518.54M Fornecimento Circulante 2.20B 2.20B 2.20B Fornecimento máximo ---- -- Fornecimento total 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Zama Protocol é R$ 103.71M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 105.42K. A oferta em circulação de ZAMA é 2.20B, com um fornecimento total de 11000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 518.54M.