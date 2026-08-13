Cotação Zama Protocol (ZAMA)
O preço ao vivo de Zama Protocol (ZAMA) hoje é R$ 0.04714, com uma variação de 2.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZAMA para BRL é de R$ 0.04714 por ZAMA.
Zama Protocol ocupa atualmente a posição #314 em capitalização de mercado, totalizando R$ 103.71M, com um fornecimento em circulação de 2.20B ZAMA. Nas últimas 24 horas, ZAMA foi negociado entre R$ 0.04498 (mínimo) e R$ 0.04753 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.216626814103737129, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0866783223330133836.
No desempenho de curto prazo, ZAMA movimentou-se -0.47% na última hora e -5.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 105.42K.
No.314
ETH
A capitalização de mercado atual de Zama Protocol é R$ 103.71M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 105.42K. A oferta em circulação de ZAMA é 2.20B, com um fornecimento total de 11000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 518.54M.
-0.47%
+2.30%
-5.95%
-5.95%
Acompanhe as variações de preço de Zama Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.0055006
|+2.30%
|30 dias
|R$ +0.01454
|+44.60%
|60 dias
|R$ +0.01544
|+48.70%
|90 dias
|R$ +0.02045
|+76.62%
Hoje, ZAMA registrou uma variação de R$ +0.0055006 (+2.30%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.01454 (+44.60%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, ZAMA teve uma variação de R$ +0.01544 (+48.70%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.02045 (+76.62%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Zama Protocol. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de ZAMA é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|Ponto de pivô
|Pivô ≤ Preço ≤ R1
|Entre o pivô‑R1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
ZAMA_USDT está operando acima do ponto central de 0,04619 no período de 4 horas. O preço atual, de 0,04622, encontra-se bem próximo ao nível central. A cotação permanece dentro da faixa de oscilação principal formada entre os níveis S1 e R1. O conjunto das médias móveis apresenta uma configuração de alta, indicando tendência ascendente de curto prazo. O MACD gerou um sinal de cruzamento positivo, com as linhas rápida e lenta se afastando em direção ascendente. As médias móveis simples (MA) e exponenciais (EMA) também estão emitindo sinais de compra simultaneamente. O índice RSI encontra-se na zona neutra, refletindo um equilíbrio momentâneo entre compradores e vendedores. A volatilidade não apresenta expansão extrema, e a força motriz concentra-se principalmente nas compras de curto prazo. No entanto, os indicadores de médio e longo prazo ainda não alcançaram plena convergência. A resistência imediata está localizada no nível R1, em 0,04656, aproximadamente 0,7% acima do preço atual. Já o primeiro suporte abaixo encontra-se no nível S1, em 0,04584, cerca de 0,8% abaixo do valor atual. Como referência adicional, o nível R2 está posicionado em 0,04691, enquanto o limite inferior é definido pelo nível S2, em 0,04547. Caso o preço consiga romper o nível R1, abrirá espaço para novos ganhos; por outro lado, se cair abaixo do nível S1, poderá testar novamente a validade do ponto central.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Zama Protocol pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Possuir Zama Protocol permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Zama Protocol is a cross-chain confidentiality layer that enables confidential smart contracts on any L1 or L2 such as Ethereum, BNB, Base or Solana, using Fully Homomorphic Encryption (FHE).
Para uma compreensão mais aprofundada de Zama Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zama Protocol.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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