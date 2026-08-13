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O preço ao vivo de Zama Protocol hoje é 0.04714 BRL. A capitalização de mercado de ZAMA é de 103,708,000 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ZAMA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Zama Protocol hoje é 0.04714 BRL. A capitalização de mercado de ZAMA é de 103,708,000 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ZAMA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Logo de Zama Protocol

Cotação Zama Protocol (ZAMA)

Preço em tempo real de 1 ZAMA para BRL

R$0.2446566
R$0.2446566R$0.2446566
+2.30%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Zama Protocol (ZAMA)
Última atualização da página: 2026-08-13 09:58:56 (UTC+8)

Preço de Zama Protocol hoje

O preço ao vivo de Zama Protocol (ZAMA) hoje é R$ 0.04714, com uma variação de 2.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZAMA para BRL é de R$ 0.04714 por ZAMA.

Zama Protocol ocupa atualmente a posição #314 em capitalização de mercado, totalizando R$ 103.71M, com um fornecimento em circulação de 2.20B ZAMA. Nas últimas 24 horas, ZAMA foi negociado entre R$ 0.04498 (mínimo) e R$ 0.04753 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.216626814103737129, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0866783223330133836.

No desempenho de curto prazo, ZAMA movimentou-se -0.47% na última hora e -5.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 105.42K.

Informações de mercado de Zama Protocol (ZAMA)

No.314

R$ 103.71M
R$ 103.71MR$ 103.71M

R$ 105.42K
R$ 105.42KR$ 105.42K

R$ 518.54M
R$ 518.54MR$ 518.54M

2.20B
2.20B 2.20B

--
----

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de Zama Protocol é R$ 103.71M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 105.42K. A oferta em circulação de ZAMA é 2.20B, com um fornecimento total de 11000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 518.54M.

Histórico de preço de Zama Protocol BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.04498
R$ 0.04498R$ 0.04498
Mínimo 24h
R$ 0.04753
R$ 0.04753R$ 0.04753
Máximo 24h

R$ 0.04498
R$ 0.04498R$ 0.04498

R$ 0.04753
R$ 0.04753R$ 0.04753

R$ 0.216626814103737129
R$ 0.216626814103737129R$ 0.216626814103737129

R$ 0.0866783223330133836
R$ 0.0866783223330133836R$ 0.0866783223330133836

-0.47%

+2.30%

-5.95%

-5.95%

Histórico de preços de Zama Protocol (ZAMA) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Zama Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0055006+2.30%
30 diasR$ +0.01454+44.60%
60 diasR$ +0.01544+48.70%
90 diasR$ +0.02045+76.62%
Variação de preço de Zama Protocol hoje

Hoje, ZAMA registrou uma variação de R$ +0.0055006 (+2.30%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Zama Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.01454 (+44.60%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Zama Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, ZAMA teve uma variação de R$ +0.01544 (+48.70%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Zama Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.02045 (+76.62%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Zama Protocol (ZAMA)!

Confira agora a página de histórico de preço do Zama Protocol.

Análise para Zama Protocol

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Zama Protocol. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Zama Protocol hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ZAMA é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

ZAMA_USDT está operando acima do ponto central de 0,04619 no período de 4 horas. O preço atual, de 0,04622, encontra-se bem próximo ao nível central. A cotação permanece dentro da faixa de oscilação principal formada entre os níveis S1 e R1. O conjunto das médias móveis apresenta uma configuração de alta, indicando tendência ascendente de curto prazo. O MACD gerou um sinal de cruzamento positivo, com as linhas rápida e lenta se afastando em direção ascendente. As médias móveis simples (MA) e exponenciais (EMA) também estão emitindo sinais de compra simultaneamente. O índice RSI encontra-se na zona neutra, refletindo um equilíbrio momentâneo entre compradores e vendedores. A volatilidade não apresenta expansão extrema, e a força motriz concentra-se principalmente nas compras de curto prazo. No entanto, os indicadores de médio e longo prazo ainda não alcançaram plena convergência. A resistência imediata está localizada no nível R1, em 0,04656, aproximadamente 0,7% acima do preço atual. Já o primeiro suporte abaixo encontra-se no nível S1, em 0,04584, cerca de 0,8% abaixo do valor atual. Como referência adicional, o nível R2 está posicionado em 0,04691, enquanto o limite inferior é definido pelo nível S2, em 0,04547. Caso o preço consiga romper o nível R1, abrirá espaço para novos ganhos; por outro lado, se cair abaixo do nível S1, poderá testar novamente a validade do ponto central.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Zama Protocol?

Vários fatores-chave influenciam os preços do Protocolo ZAMA:

1. Adoção da tecnologia - O uso crescente das soluções de criptografia totalmente homomórfica (FHE) da Zama para contratos inteligentes que preservam a privacidade impulsiona a demanda.

2. Sentimento do mercado - As tendências gerais do mercado de criptomoedas e a confiança dos investidores afetam significativamente o preço da ZAMA.

3. Anúncios de parcerias - Colaborações estratégicas com projetos e empresas de blockchain elevam o valor do token.

4. Atividade de desenvolvedores - O desenvolvimento ativo, as atualizações e o crescimento do ecossistema atraem investidores.

5. Ambiente regulatório - Regulamentações voltadas para a privacidade e requisitos de conformidade influenciam a demanda por tecnologia FHE.

6. Concorrência - O desempenho relativo em comparação com outros protocolos de privacidade afeta a posição no mercado.

7. Utilidade do token - Casos de uso no mundo real e mecanismos de staking geram pressão compradora.

8. Volume de negociação - Os níveis de liquidez e as listagens em exchanges impactam a estabilidade e a acessibilidade dos preços.

Por que as pessoas querem saber o preço de Zama Protocol hoje?

As pessoas querem saber o preço do Protocolo Zama (ZAMA) hoje por vários motivos principais:

1. Decisões de investimento: os traders precisam dos preços atuais para comprar, vender ou manter posições.
2. Acompanhamento de portfólio: os investidores monitoram o valor e o desempenho de suas participações.
3. Análise de mercado: compreender os movimentos de preço ajuda a prever tendências futuras.
4. Oportunidades de negociação: os preços em tempo real ajudam a identificar pontos de entrada e saída lucrativos.

Previsão de preço para Zama Protocol

Previsão de preço de Zama Protocol (ZAMA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ZAMA em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Zama Protocol (ZAMA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Zama Protocol pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Zama Protocol pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ZAMA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Zama Protocol.

Como comprar e investir em Zama Protocol em Brasil

Pronto para começar com Zama Protocol? Comprar ZAMA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Zama Protocol. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Zama Protocol (ZAMA).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Zama Protocol será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Zama Protocol(ZAMA)

O que você pode fazer com Zama Protocol

Possuir Zama Protocol permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Zama Protocol (ZAMA) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Zama Protocol (ZAMA)

Zama Protocol is a cross-chain confidentiality layer that enables confidential smart contracts on any L1 or L2 such as Ethereum, BNB, Base or Solana, using Fully Homomorphic Encryption (FHE).

Recurso Zama Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de Zama Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Zama Protocol
Explorador de blocos

Categoria :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOCoinList Launchpad

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Zama Protocol

Última atualização da página: 2026-08-13 09:58:56 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Zama Protocol (ZAMA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Zama Protocol

ZAMAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ZAMA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ZAMAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Zama Protocol (ZAMA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zama Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZAMA/USDT
R$0.2461617
R$0.2461617R$0.2461617
+2.99%
2.27M (USDT)
ZAMA/USDC
R$0.2460579
R$0.2460579R$0.2460579
+3.06%
1.21M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0837147
R$0.0837147R$0.0837147

-19.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1180725
R$0.1180725R$0.1180725

+468.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.374831
R$1.374831R$1.374831

+9.01%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6276878
R$1.6276878R$1.6276878

-3.96%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.048786
R$0.048786R$0.048786

-2.89%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001929642
R$0.001929642R$0.001929642

+48.72%

aPriori

aPriori

APR

R$2.570088
R$2.570088R$2.570088

+14.78%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.012368
R$13.012368R$13.012368

+25.36%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.33151007
R$1.33151007R$1.33151007

+17.08%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00597888
R$0.00597888R$0.00597888

+15.20%

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