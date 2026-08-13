Preço de TPRO Network hoje

O preço ao vivo de TPRO Network (TPRO) hoje é $ 0, com uma variação de 8.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TPRO para USD é de $ 0 por TPRO.

TPRO Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 806,123, com um fornecimento em circulação de 1.14B TPRO. Nas últimas 24 horas, TPRO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02631995, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TPRO movimentou-se +0.07% na última hora e +8.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.07K.

Informações de mercado de TPRO Network (TPRO)

Capitalização de mercado $ 806.12K$ 806.12K $ 806.12K Volume (24h) $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 806.12K$ 806.12K $ 806.12K Fornecimento Circulante 1.14B 1.14B 1.14B Fornecimento total 1,136,687,868.296125 1,136,687,868.296125 1,136,687,868.296125

A capitalização de mercado atual de TPRO Network é $ 806.12K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.07K. A oferta em circulação de TPRO é 1.14B, com um fornecimento total de 1136687868.296125. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 806.12K.