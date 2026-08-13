Preço de THORChain Yield hoje

O preço ao vivo de THORChain Yield (TCY) hoje é $ 0.126846, com uma variação de 1.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TCY para USD é de $ 0.126846 por TCY.

THORChain Yield ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,553,197, com um fornecimento em circulação de 185.68M TCY. Nas últimas 24 horas, TCY foi negociado entre $ 0.121971 (mínimo) e $ 0.129497 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.342106, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.061442.

No desempenho de curto prazo, TCY movimentou-se -0.07% na última hora e -9.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 66.16K.

Informações de mercado de THORChain Yield (TCY)

Capitalização de mercado $ 23.55M$ 23.55M $ 23.55M Volume (24h) $ 66.16K$ 66.16K $ 66.16K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.64M$ 26.64M $ 26.64M Fornecimento Circulante 185.68M 185.68M 185.68M Fornecimento total 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

A capitalização de mercado atual de THORChain Yield é $ 23.55M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 66.16K. A oferta em circulação de TCY é 185.68M, com um fornecimento total de 210000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.64M.