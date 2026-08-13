Preço de THINK Protocol hoje

O preço ao vivo de THINK Protocol (THINK) hoje é $ 0, com uma variação de 3.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de THINK para USD é de $ 0 por THINK.

THINK Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 978,871, com um fornecimento em circulação de 732.65M THINK. Nas últimas 24 horas, THINK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00101198 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.070137, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, THINK movimentou-se +0.39% na última hora e -26.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 40.46.

Informações de mercado de THINK Protocol (THINK)

Capitalização de mercado $ 978.87K$ 978.87K $ 978.87K Volume (24h) $ 40.46$ 40.46 $ 40.46 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 978.87K$ 978.87K $ 978.87K Fornecimento Circulante 732.65M 732.65M 732.65M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de THINK Protocol é $ 978.87K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 40.46. A oferta em circulação de THINK é 732.65M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 978.87K.