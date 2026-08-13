Preço de Testicle hoje

O preço ao vivo de Testicle (TESTICLE) hoje é $ 0, com uma variação de 21.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TESTICLE para USD é de $ 0 por TESTICLE.

Testicle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 825,369, com um fornecimento em circulação de 999.91M TESTICLE. Nas últimas 24 horas, TESTICLE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00104675 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02315462, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TESTICLE movimentou-se -0.80% na última hora e -43.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 185.90K.

Informações de mercado de Testicle (TESTICLE)

Capitalização de mercado $ 825.37K$ 825.37K $ 825.37K Volume (24h) $ 185.90K$ 185.90K $ 185.90K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 825.37K$ 825.37K $ 825.37K Fornecimento Circulante 999.91M 999.91M 999.91M Fornecimento total 999,909,856.625381 999,909,856.625381 999,909,856.625381

A capitalização de mercado atual de Testicle é $ 825.37K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 185.90K. A oferta em circulação de TESTICLE é 999.91M, com um fornecimento total de 999909856.625381. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 825.37K.