O STRD é o token de governança da blockchain Stride, atuando como um componente central na sua estrutura de tomada de decisões. Os detentores do STRD têm a capacidade de apostar seus tokens, recebendo recompensas compostas tanto pelo próprio STRD quanto por recompensas derivadas de tokens liquidamente apostados. Esse token permite que os usuários participem ativamente dos processos de governança em cadeia, incluindo votações sobre assuntos como seleção de validadores e atualizações da cadeia.

Suas funções principais permanecem intactas à medida que a Stride adota a Interchain Security (ICS). Os detentores do STRD podem continuar apostando seus tokens para receber recompensas, uma combinação tanto do próprio STRD quanto das recompensas derivadas de tokens liquidamente apostados. Isso lhes permite participar ativamente das decisões e processos de votação em cadeia, influenciando escolhas como a seleção de validadores e atualizações.

Para garantir a sustentabilidade, a emissão do STRD como recompensa por aposta foi reduzida pela metade em comparação com a economia original de tokens. Uma parte das recompensas por aposta, 15%, é compartilhada com o Cosmos Hub, fomentando a colaboração entre os dois ecossistemas. O token STRD continua sendo essencial, servindo como pilar da influência na governança e oferecendo oportunidades de aposta dentro do cenário em constante evolução da Stride.

Qual é o preço atual de Stride?

Stride está sendo negociado a R$0.0738927854865344832000, o que representa uma variação de preço de -8.03% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como STRD se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -8.03% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se STRD está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Stride está se saindo em comparação com tokens da categoria Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking?

No segmento Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking, STRD demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Stride hoje?

A capitalização de mercado de R$2824710.22051907136000 coloca STRD no ranking #3473, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0731571175794985728000 e R$0.0806181189889428672000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente STRD está sendo negociado?

Stride gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de STRD?

Com 38233077.145826 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.