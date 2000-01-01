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Principais tokens de Liquid Staking Governance Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Liquid Staking Governance Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
JITO
JITO
JTO
$ 0.58
-0.85%
+4.89%
+19.02%
$ 280.95M
$ 129.77K
2
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2921
+0.31%
+1.14%
+1.42%
$ 247.20M
$ 443.45K
3
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2188
+2.72%
+75.55%
+52.99%
$ 58.15M
$ 1.10M
4
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003404
-0.09%
-1.79%
-3.19%
$ 34.04M
$ 16.06M
5
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.392
0.00%
-4.32%
-9.12%
$ 31.44M
$ 42.54K
6
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.110295
-0.20%
+0.15%
+13.59%
$ 30.94M
$ 1.61M
7
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3004
-0.36%
-1.64%
-4.02%
$ 26.51M
$ 206.47K
8
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260706
0.00%
0.00%
+12.76%
$ 15.91M
$ 5.09
9
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0.02147415
+0.08%
-0.00%
+0.60%
$ 12.86M
$ 245.01K
10
Marinade
Marinade
MNDE
$ 0.01893883
-0.03%
-0.00%
+1.80%
$ 10.35M
$ 8.83K
11
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001331
+0.38%
-0.97%
+11.48%
$ 9.58M
$ 39.79M
12
Stader
Stader
SD
$ 0.1035
+0.10%
-1.05%
-4.43%
$ 7.32M
$ 508.02K
13
Haedal Protocol
Haedal Protocol
HAEDAL
$ 0.01635
+0.18%
-2.03%
+4.46%
$ 6.97M
$ 3.54M
14
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.083342
-0.03%
+0.03%
+7.64%
$ 5.69M
$ 4.22K
15
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.000634
+0.20%
+3.83%
+3.11%
$ 3.20M
$ 81.74M
16
StakeWise
StakeWise
SWISE
$ 0.00227262
0.00%
-0.00%
-2.04%
$ 1.71M
$ 13.64
17
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.00217375
+0.11%
-0.01%
-9.76%
$ 1.69M
$ 9.93
18
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.00277667
-0.15%
-0.02%
-13.66%
$ 1.48M
$ 780.15
19
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.00713863
-0.06%
--
+13.84%
$ 772.86K
$ 772.77
20
Stride
Stride
STRD
$ 0.01535759
-0.19%
-0.01%
+35.91%
$ 586.57K
$ 456.35
21
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014783
+0.11%
-3.15%
+8.94%
$ 552.77K
$ 2.00M
22
Stake DAO FXN
Stake DAO FXN
SDFXN
$ 12.76
+0.08%
+0.02%
+17.82%
$ 411.80K
$ 1.02K
23
Pondo
Pondo
PNDO
$ 0.00022231
0.00%
-0.48%
-46.13%
$ 222.31K
$ 32.62
24
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00138559
+1.61%
-0.22%
-42.88%
$ 215.61K
$ 42.86K
25
Staked LOOP
Staked LOOP
STLOOP
$ 0.00184337
0.00%
--
0.00%
$ 197.97K
$ 4.91
26
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02545054
0.00%
-0.00%
+9.54%
$ 50.90K
$ 398.41
27
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.214E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.57K
--
28
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
29
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00035486
0.00%
--
+0.47%
$ 35.80K
$ 0.03
30
Monsterra
Monsterra
MSTR
$ 0.00026731
0.00%
--
0.00%
$ 26.38K
$ 66.09
31
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.00243
+0.04%
-0.82%
-1.58%
--
$ 22.43M
32
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03429
-0.12%
-2.39%
-5.30%
--
$ 1.59M
33
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003372
-0.12%
-0.50%
+2.97%
--
$ 16.66M
34
LoopNetwork
LoopNetwork
LOOP
$ 0.003151
+1.56%
-3.77%
-3.77%
--
$ 29.30K
35
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001201
+0.76%
-16.01%
+2.65%
--
$ 40.89M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Liquid Staking Governance Tokens e por que são populares?
Tokens de Liquid Staking Governance Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 35 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $789.18M.
Qual é o token de Liquid Staking Governance Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Liquid Staking Governance Tokens acompanhados na MEXC, BR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 75.55% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Liquid Staking Governance Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 35 tokens de Liquid Staking Governance Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Liquid Staking Governance Tokens incluem JTO, LDO, BR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Liquid Staking Governance Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Liquid Staking Governance Tokens é de aproximadamente $789.18M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Liquid Staking Governance Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.