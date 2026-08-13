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O preço ao vivo de Solid X hoje é 0.315581 USD. A capitalização de mercado de SOLIDX é de 6,627,152 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SOLIDX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Solid X hoje é 0.315581 USD. A capitalização de mercado de SOLIDX é de 6,627,152 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SOLIDX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Solid X (SOLIDX)

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Preço em tempo real de 1 SOLIDX para USD

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$0.320305$0.320305
-0.04%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Solid X (SOLIDX)
Última atualização da página: 2026-08-13 21:27:53 (UTC+8)

Preço de Solid X hoje

O preço ao vivo de Solid X (SOLIDX) hoje é $ 0.315581, com uma variação de 5.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOLIDX para USD é de $ 0.315581 por SOLIDX.

Solid X ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,627,152, com um fornecimento em circulação de 21.00M SOLIDX. Nas últimas 24 horas, SOLIDX foi negociado entre $ 0.307737 (mínimo) e $ 0.339239 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 54.2, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.113187.

No desempenho de curto prazo, SOLIDX movimentou-se +1.13% na última hora e +45.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.72K.

Informações de mercado de Solid X (SOLIDX)

$ 6.63M
$ 6.63M$ 6.63M

$ 10.72K
$ 10.72K$ 10.72K

$ 6.63M
$ 6.63M$ 6.63M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Solid X é $ 6.63M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.72K. A oferta em circulação de SOLIDX é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.63M.

Histórico de preço de Solid X USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.307737
$ 0.307737$ 0.307737
Mínimo 24h
$ 0.339239
$ 0.339239$ 0.339239
Máximo 24h

$ 0.307737
$ 0.307737$ 0.307737

$ 0.339239
$ 0.339239$ 0.339239

$ 54.2
$ 54.2$ 54.2

$ 0.113187
$ 0.113187$ 0.113187

+1.13%

-5.68%

+45.90%

+45.90%

Histórico de preços de Solid X (SOLIDX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Solid X em USD foi de $ -0.01901743567118691.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Solid X em USD foi de $ +0.2597306422.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Solid X em USD foi de $ +0.3753434891.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Solid X em USD foi de $ -0.000044407488265.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.01901743567118691-5.68%
30 dias$ +0.2597306422+82.30%
60 dias$ +0.3753434891+118.94%
90 dias$ -0.000044407488265-0.00%

Previsão de preço para Solid X

Previsão de preço de Solid X (SOLIDX) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de SOLIDX em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Solid X (SOLIDX) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Solid X pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Solid X pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de SOLIDX para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Solid X.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Solid X (SOLIDX)

Site oficial

Categoria :

Meme

Sobre Solid X

Qual é o preço atual de mercado de Solid X?

Solid X está avaliado em R$1.58127512444012832000, com uma variação de -5.68% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui SOLIDX?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de SOLIDX. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Solid X em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de SOLIDX?

A oferta circulante é de 21000000.0, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Solid X?

Solid X gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta SOLIDX em relação aos concorrentes da Meme,PulseChain Ecosystem?

Comparado a outros ativos no segmento Meme,PulseChain Ecosystem, o impulso de SOLIDX é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Solid X

Última atualização da página: 2026-08-13 21:27:53 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Solid X (SOLIDX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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KiiChain

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KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00885
$0.00885$0.00885

-68.95%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01661
$0.01661$0.01661

-21.16%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2501
$0.2501$0.2501

+2.92%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28352
$0.28352$0.28352

-13.18%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0053151
$0.0053151$0.0053151

+29.91%

Bitway

Bitway

BTW

$0.261886
$0.261886$0.261886

+19.52%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002854
$0.0002854$0.0002854

+14.16%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04152
$0.04152$0.04152

+14.06%

aPriori

aPriori

APR

$0.47543
$0.47543$0.47543

+10.20%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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