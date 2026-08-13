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O preço ao vivo de ShMonad hoje é 0.0348352 USD. A capitalização de mercado de SHMON é de 8,236,391 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SHMON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de ShMonad hoje é 0.0348352 USD. A capitalização de mercado de SHMON é de 8,236,391 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SHMON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de ShMonad (SHMON)

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$0.03487265$0.03487265
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mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de ShMonad (SHMON)
Última atualização da página: 2026-08-13 21:11:55 (UTC+8)

Preço de ShMonad hoje

O preço ao vivo de ShMonad (SHMON) hoje é $ 0.0348352, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHMON para USD é de $ 0.0348352 por SHMON.

ShMonad ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,236,391, com um fornecimento em circulação de 236.44M SHMON. Nas últimas 24 horas, SHMON foi negociado entre $ 0.03454008 (mínimo) e $ 0.03560211 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.069732, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02442519.

No desempenho de curto prazo, SHMON movimentou-se +0.56% na última hora e +3.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 302.64.

Informações de mercado de ShMonad (SHMON)

$ 8.24M
$ 8.24M$ 8.24M

$ 302.64
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$ 8.24M
$ 8.24M$ 8.24M

236.44M
236.44M 236.44M

236,440,339.4866783
236,440,339.4866783 236,440,339.4866783

A capitalização de mercado atual de ShMonad é $ 8.24M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 302.64. A oferta em circulação de SHMON é 236.44M, com um fornecimento total de 236440339.4866783. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.24M.

Histórico de preço de ShMonad USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.03454008
$ 0.03454008$ 0.03454008
Mínimo 24h
$ 0.03560211
$ 0.03560211$ 0.03560211
Máximo 24h

$ 0.03454008
$ 0.03454008$ 0.03454008

$ 0.03560211
$ 0.03560211$ 0.03560211

$ 0.069732
$ 0.069732$ 0.069732

$ 0.02442519
$ 0.02442519$ 0.02442519

+0.56%

-0.09%

+3.96%

+3.96%

Histórico de preços de ShMonad (SHMON) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de ShMonad em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de ShMonad em USD foi de $ -0.0010830228.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de ShMonad em USD foi de $ +0.0009082094.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de ShMonad em USD foi de $ +0.00000020938127918.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.09%
30 dias$ -0.0010830228-3.10%
60 dias$ +0.0009082094+2.61%
90 dias$ +0.00000020938127918+0.00%

Previsão de preço para ShMonad

Previsão de preço de ShMonad (SHMON) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de SHMON em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de ShMonad (SHMON) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de ShMonad pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço ShMonad pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de SHMON para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de ShMonad.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de ShMonad (SHMON)

Site oficial

Categoria :

Liquid Staking TokensMonad Ecosystem

Sobre ShMonad

Qual é o preço atual de ShMonad?

ShMonad (SHMON) está sendo negociado a R$0.174548008957753344000, refletindo uma variação de preço de -0.09% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel ShMonad desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Liquid Staking Tokens,Monad Ecosystem, SHMON frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente SHMON está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, SHMON registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de ShMonad?

Hoje há 236440339.4866783 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de SHMON?

ShMonad atualmente ocupa a posição de número #1261 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$41269912.33142221152000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como ShMonad se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de -0.09% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como ShMonad se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Liquid Staking Tokens,Monad Ecosystem, SHMON demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ShMonad

Última atualização da página: 2026-08-13 21:11:55 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o ShMonad (SHMON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00000$0.00000

0.00%

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AI Router Protocol

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$0.01704
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-19.12%

up

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UPROBINHOOD

$0.2556
$0.2556$0.2556

+5.18%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28486
$0.28486$0.28486

-12.77%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0055973
$0.0055973$0.0055973

+36.81%

Bitway

Bitway

BTW

$0.261852
$0.261852$0.261852

+19.50%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002954
$0.0002954$0.0002954

+18.16%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

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$0.04103$0.04103

+12.71%

aPriori

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$0.47756
$0.47756$0.47756

+10.70%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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