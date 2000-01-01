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Principais tokens de Monad Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Monad Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
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$ 51.22M
2
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Wrapped stETH
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$ 8.68B
$ 14.62M
3
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Wrapped BTC
WBTC
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$ 7.41B
$ 1.23
4
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Coinbase Wrapped BTC
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$ 63,533
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-0.00%
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5
Chainlink
Chainlink
LINK
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+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
6
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Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
7
USD1
USD1
USD1
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$ 4.39B
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8
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USDT0
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9
Wrapped eETH
Wrapped eETH
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$ 0.01
10
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
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11
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syrupUSDC
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12
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Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
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--
13
GHO
GHO
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14
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Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
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--
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Solv Protocol BTC
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Monad
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17
Pendle
Pendle
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AUSD
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19
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20
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21
Saturn Dollar
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22
Solv Protocol Staked BTC
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Staked Yuzu USD
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Midas Hyperithm BTC
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Etherfuse TESOURO
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Etherfuse GILTS
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$ 311.50

Perguntas frequentes

O que são tokens de Monad Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Monad Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 67 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $125.82B.
Qual é o token de Monad Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Monad Ecosystem acompanhados na MEXC, APR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 91.78% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Monad Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 67 tokens de Monad Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Monad Ecosystem incluem USDC, WSTETH, WBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Monad Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Monad Ecosystem é de aproximadamente $125.82B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Monad Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.