Preço de Shape hoje

O preço ao vivo de Shape (SHAPE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHAPE para USD é de $ 0 por SHAPE.

Shape ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 241,338, com um fornecimento em circulação de 602.11M SHAPE. Nas últimas 24 horas, SHAPE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00148011, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHAPE movimentou-se -0.31% na última hora e -10.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 34.70K.

Informações de mercado de Shape (SHAPE)

Capitalização de mercado $ 241.34K$ 241.34K $ 241.34K Volume (24h) $ 34.70K$ 34.70K $ 34.70K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Fornecimento Circulante 602.11M 602.11M 602.11M Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Shape é $ 241.34K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 34.70K. A oferta em circulação de SHAPE é 602.11M, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.01M.