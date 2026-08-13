Preço de Robinhood hoje

O preço ao vivo de Robinhood (ROBINHOOD) hoje é $ 0, com uma variação de 4.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROBINHOOD para USD é de $ 0 por ROBINHOOD.

Robinhood ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,809, com um fornecimento em circulação de 1000.00M ROBINHOOD. Nas últimas 24 horas, ROBINHOOD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROBINHOOD movimentou-se -0.85% na última hora e +0.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Robinhood (ROBINHOOD)

Capitalização de mercado $ 33.81K$ 33.81K $ 33.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.81K$ 33.81K $ 33.81K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,997,557.568006 999,997,557.568006 999,997,557.568006

A capitalização de mercado atual de Robinhood é $ 33.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROBINHOOD é 1000.00M, com um fornecimento total de 999997557.568006. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.81K.