Preço de Robinfun hoje

O preço ao vivo de Robinfun (ROBINFUN) hoje é $ 0, com uma variação de 7.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROBINFUN para USD é de $ 0 por ROBINFUN.

Robinfun ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 75,960, com um fornecimento em circulação de 1.00B ROBINFUN. Nas últimas 24 horas, ROBINFUN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00130218, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROBINFUN movimentou-se -0.23% na última hora e -18.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Robinfun (ROBINFUN)

Capitalização de mercado $ 75.96K$ 75.96K $ 75.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 75.96K$ 75.96K $ 75.96K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Robinfun é $ 75.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROBINFUN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 75.96K.