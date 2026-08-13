Preço de ProjectVex hoje

O preço ao vivo de ProjectVex (VEXAI) hoje é R$ 0.003195, com uma variação de 2.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VEXAI para BRL é de R$ 0.003195 por VEXAI.

ProjectVex ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- VEXAI. Nas últimas 24 horas, VEXAI foi negociado entre R$ 0.002756 (mínimo) e R$ 0.003577 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, VEXAI movimentou-se -0.25% na última hora e +28.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.68K.

Informações de mercado de ProjectVex (VEXAI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 61.68KR$ 61.68K R$ 61.68K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de ProjectVex é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.68K. A oferta em circulação de VEXAI é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.