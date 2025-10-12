O preço ao vivo de Ripples hoje é 0.00210593 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RPLS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RPLS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Ripples hoje é 0.00210593 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RPLS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RPLS facilmente na MEXC agora.

Mais sobre RPLS

Informações sobre preços de RPLS

Whitepaper de RPLS

Site oficial do RPLS

Tokenomics de RPLS

Previsão de preço de RPLS

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Ripples

Preço de Ripples (RPLS)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 RPLS para USD

$0.00210593
$0.00210593$0.00210593
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Ripples (RPLS)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:51:02 (UTC+8)

Informações de preço de Ripples (RPLS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.131094
$ 0.131094$ 0.131094

$ 0.00209786
$ 0.00209786$ 0.00209786

--

--

+0.11%

+0.11%

O preço em tempo real de Ripples (RPLS) é $0.00210593. Nas últimas 24 horas, RPLS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RPLS é $ 0.131094, enquanto o mais baixo é $ 0.00209786.

Em termos de desempenho de curto prazo, RPLS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +0.11% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ripples (RPLS)

$ 179.00K
$ 179.00K$ 179.00K

--
----

$ 210.59K
$ 210.59K$ 210.59K

85.00M
85.00M 85.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ripples é $ 179.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RPLS é 85.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 210.59K.

Histórico de preços de Ripples (RPLS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Ripples em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Ripples em USD foi de $ -0.0001352430.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Ripples em USD foi de $ -0.0009761577.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Ripples em USD foi de $ -0.002252151914163092.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ -0.0001352430-6.42%
60 dias$ -0.0009761577-46.35%
90 dias$ -0.002252151914163092-51.67%

O que é Ripples (RPLS)

Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community.

  1. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community.

  2. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration.

  3. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Ripples (RPLS)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Ripples (em USD)

Quanto valerá Ripples (RPLS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ripples (RPLS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ripples.

Confira a previsão de preço de Ripples agora!

RPLS para moedas locais

Tokenomics de Ripples (RPLS)

Compreender a tokenomics de Ripples (RPLS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RPLS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Ripples (RPLS)

Quanto vale hoje o Ripples (RPLS)?
O preço ao vivo de RPLS em USD é 0.00210593 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RPLS para USD?
O preço atual de RPLS para USD é $ 0.00210593. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Ripples?
A capitalização de mercado de RPLS é $ 179.00K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RPLS?
O fornecimento circulante de RPLS é de 85.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RPLS?
RPLS atingiu um preço máximo histórico de 0.131094 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RPLS?
RPLS atingiu um preço minímo histórico de 0.00209786 USD.
Qual é o volume de negociação de RPLS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RPLS é -- USD.
RPLS vai subir ainda este ano?
RPLS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RPLS para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:51:02 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Ripples (RPLS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.