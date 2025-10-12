O que é Ripples (RPLS)

Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community. 01. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community. 02. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration. 03. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.

Recurso de Ripples (RPLS) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Ripples (RPLS)

Compreender a tokenomics de Ripples (RPLS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RPLS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Ripples (RPLS) Quanto vale hoje o Ripples (RPLS)? O preço ao vivo de RPLS em USD é 0.00210593 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RPLS para USD? $ 0.00210593 . Confira o O preço atual de RPLS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Ripples? A capitalização de mercado de RPLS é $ 179.00K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RPLS? O fornecimento circulante de RPLS é de 85.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RPLS? RPLS atingiu um preço máximo histórico de 0.131094 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RPLS? RPLS atingiu um preço minímo histórico de 0.00209786 USD . Qual é o volume de negociação de RPLS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RPLS é -- USD . RPLS vai subir ainda este ano? RPLS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RPLS para uma análise mais detalhada.

