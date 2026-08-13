Qual é o preço em tempo real de Reactive Network hoje?

O preço atual de Reactive Network está em R$0.0253712438599349214000, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para REACT?

REACT foi negociado entre R$0.0248435375417306196000 e R$0.0260953805995009992000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Reactive Network está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica REACT está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que REACT está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Reactive Network?

Com uma capitalização de mercado de R$30444871.27038494496000, Reactive Network ocupa a posição #1463, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial REACT tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Reactive Network se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$1.18565302114365258000, enquanto o ATL é de R$0.0220064709176898870000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de REACT?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (1199964182.99864 tokens), o desempenho da categoria dentro de Infrastructure,Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Parallelized EVM,Cross-chain Communication,Reactive Network Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.