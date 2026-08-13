Qual é o preço atual de Rage Protocol?

Rage Protocol está sendo negociado a R$26.6584143276696000, com uma variação de preço de -0.26% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Rage Protocol é de R$48.3559583199270000, enquanto o ATL é de R$25.054900683900000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de RAGE hoje?

A capitalização de mercado está em R$1927438.43275146954000, colocando o ativo no #3902 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Rage Protocol?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com RAGE.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 72304.46043739062 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Rage Protocol se enquadra?

Rage Protocol faz parte da classificação Base Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de RAGE?

Operar na rede -- permite que RAGE aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.