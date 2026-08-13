Preço de PolyDoge hoje

O preço ao vivo de PolyDoge (POLYDOGE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POLYDOGE para USD é de $ 0 por POLYDOGE.

PolyDoge ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 191,754, com um fornecimento em circulação de 853.85T POLYDOGE. Nas últimas 24 horas, POLYDOGE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POLYDOGE movimentou-se +0.65% na última hora e -4.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PolyDoge (POLYDOGE)

Capitalização de mercado $ 191.75K$ 191.75K $ 191.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 191.75K$ 191.75K $ 191.75K Fornecimento Circulante 853.85T 853.85T 853.85T Fornecimento total 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5

A capitalização de mercado atual de PolyDoge é $ 191.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POLYDOGE é 853.85T, com um fornecimento total de 853638681979452.5. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 191.75K.