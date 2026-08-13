Preço de Omni hoje

O preço ao vivo de Omni (OMNI) hoje é $ 0, com uma variação de 2.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OMNI para USD é de $ 0 por OMNI.

Omni ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 86,362, com um fornecimento em circulação de 999.82M OMNI. Nas últimas 24 horas, OMNI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00405074, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OMNI movimentou-se -0.39% na última hora e +2.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Omni (OMNI)

Capitalização de mercado $ 86.36K$ 86.36K $ 86.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 86.38K$ 86.38K $ 86.38K Fornecimento Circulante 999.82M 999.82M 999.82M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Omni é $ 86.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OMNI é 999.82M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 86.38K.