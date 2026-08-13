Preço de Oggchain hoje

O preço ao vivo de Oggchain (OGG) hoje é $ 0, com uma variação de 1.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OGG para USD é de $ 0 por OGG.

Oggchain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 78,476, com um fornecimento em circulação de 1.08B OGG. Nas últimas 24 horas, OGG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OGG movimentou-se +1.86% na última hora e +10.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Oggchain (OGG)

Capitalização de mercado $ 78.48K$ 78.48K $ 78.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 78.50K$ 78.50K $ 78.50K Fornecimento Circulante 1.08B 1.08B 1.08B Fornecimento total 1,078,398,495.5905 1,078,398,495.5905 1,078,398,495.5905

A capitalização de mercado atual de Oggchain é $ 78.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OGG é 1.08B, com um fornecimento total de 1078398495.5905. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 78.50K.