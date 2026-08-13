Preço de MultiVAC hoje

O preço ao vivo de MultiVAC (MTV) hoje é $ 0, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MTV para USD é de $ 0 por MTV.

MultiVAC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 749,715, com um fornecimento em circulação de 3.46B MTV. Nas últimas 24 horas, MTV foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0290681, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MTV movimentou-se +0.06% na última hora e -1.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 19.94K.

Informações de mercado de MultiVAC (MTV)

Capitalização de mercado $ 749.72K$ 749.72K $ 749.72K Volume (24h) $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Fornecimento Circulante 3.46B 3.46B 3.46B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MultiVAC é $ 749.72K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 19.94K. A oferta em circulação de MTV é 3.46B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.00M.