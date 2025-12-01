Preço de Moon Rocks hoje

O preço ao vivo de Moon Rocks (MROCKS) hoje é $ 0.00211404, com uma variação de 2.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MROCKS para USD é de $ 0.00211404 por MROCKS.

Moon Rocks ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,114,032, com um fornecimento em circulação de 1000.00M MROCKS. Nas últimas 24 horas, MROCKS foi negociado entre $ 0.00211424 (mínimo) e $ 0.00224659 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00798221, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00065465.

No desempenho de curto prazo, MROCKS movimentou-se -0.84% na última hora e +20.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Moon Rocks (MROCKS)

Capitalização de mercado $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,995,074.0787102 999,995,074.0787102 999,995,074.0787102

A capitalização de mercado atual de Moon Rocks é $ 2.11M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MROCKS é 1000.00M, com um fornecimento total de 999995074.0787102. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.11M.