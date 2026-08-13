Preço de MindCoin hoje

O preço ao vivo de MindCoin (MIND) hoje é $ 0, com uma variação de 0.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIND para USD é de $ 0 por MIND.

MindCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 92,571, com um fornecimento em circulação de 75.00B MIND. Nas últimas 24 horas, MIND foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MIND movimentou-se -0.44% na última hora e +3.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MindCoin (MIND)

Capitalização de mercado $ 92.57K$ 92.57K $ 92.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 92.57K$ 92.57K $ 92.57K Fornecimento Circulante 75.00B 75.00B 75.00B Fornecimento total 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0

A capitalização de mercado atual de MindCoin é $ 92.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MIND é 75.00B, com um fornecimento total de 74999924343.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 92.57K.