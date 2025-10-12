O preço ao vivo de Graphite hoje é 0.4182 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GP facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Graphite hoje é 0.4182 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GP facilmente na MEXC agora.

Logo de Graphite

Cotação Graphite (GP)

Preço em tempo real de 1 GP para USD

-6.35%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Graphite (GP)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:41:34 (UTC+8)

Informações de preço de Graphite (GP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+1.62%

-6.35%

-51.43%

-51.43%

O preço em tempo real de Graphite (GP) é $ 0.4182. Nas últimas 24 horas, GP foi negociado entre a mínima de $ 0.3778 e a máxima de $ 0.4929, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GP é $ 6.974056528051682, enquanto o mais baixo é $ 0.027421874976476645.

Em termos de desempenho de curto prazo, GP variou +1.62% na última hora, -6.35% nas últimas 24 horas e -51.43% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Graphite (GP)

No.1009

SOL

A capitalização de mercado atual de Graphite é $ 13.47M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 68.78K. A oferta em circulação de GP é 32.20M, com um fornecimento total de 59335029.25029196. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.81M.

Histórico de preços de Graphite (GP) em USD

Acompanhe as variações de preço de Graphite para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.028356-6.35%
30 dias$ -0.9572-69.60%
60 dias$ -0.8798-67.79%
90 dias$ -1.8328-81.43%
Variação de preço de Graphite hoje

Hoje, GP registrou uma variação de $ -0.028356 (-6.35%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Graphite

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.9572 (-69.60%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Graphite

Expandindo a visualização para 60 dias, GP teve uma variação de $ -0.8798 (-67.79%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Graphite

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -1.8328 (-81.43%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Graphite (GP)!

Confira agora a página de histórico de preço do Graphite.

O que é Graphite (GP)

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Graphite está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Graphite de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de GP para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Graphite em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Graphite tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Graphite (em USD)

Quanto valerá Graphite (GP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Graphite (GP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Graphite.

Confira a previsão de preço de Graphite agora!

Tokenomics de Graphite (GP)

Compreender a tokenomics de Graphite (GP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GP agora!

Como comprar Graphite (GP)

Quer saber como comprar Graphite? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Graphite facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

GP para moedas locais

Recurso Graphite

Para uma compreensão mais aprofundada de Graphite, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Graphite
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Graphite

Quanto vale hoje o Graphite (GP)?
O preço ao vivo de GP em USD é 0.4182 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GP para USD?
O preço atual de GP para USD é $ 0.4182. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Graphite?
A capitalização de mercado de GP é $ 13.47M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GP?
O fornecimento circulante de GP é de 32.20M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GP?
GP atingiu um preço máximo histórico de 6.974056528051682 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GP?
GP atingiu um preço minímo histórico de 0.027421874976476645 USD.
Qual é o volume de negociação de GP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GP é $ 68.78K USD.
GP vai subir ainda este ano?
GP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GP para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:41:34 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Graphite (GP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

