O preço ao vivo de MEOW (MEOW) hoje é $ 0.00213544, com uma variação de 5.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEOW para USD é de $ 0.00213544 por MEOW.

MEOW ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,210,451, com um fornecimento em circulação de 1.50B MEOW. Nas últimas 24 horas, MEOW foi negociado entre $ 0.00203016 (mínimo) e $ 0.00215612 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.19, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00178108.

No desempenho de curto prazo, MEOW movimentou-se -0.23% na última hora e -2.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MEOW (MEOW)

Capitalização de mercado $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.56M$ 21.56M $ 21.56M Fornecimento Circulante 1.50B 1.50B 1.50B Fornecimento total 10,101,010,101.0 10,101,010,101.0 10,101,010,101.0

