Qual é o preço em tempo real de Lode hoje?

O preço atual de Lode está em R$, com uma variação de --% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para LODE?

LODE foi negociado entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Lode está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica LODE está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que LODE está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Lode?

Com uma capitalização de mercado de R$171612.45808901796000, Lode ocupa a posição #7681, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial LODE tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Lode se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.139340574193976796000, enquanto o ATL é de R$, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de LODE?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (44000000.0 tokens), o desempenho da categoria dentro de Decentralized Finance (DeFi),MEV Protection,Ethereum Ecosystem,Uniswap v4 Hooks e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.