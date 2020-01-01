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Principais tokens de MEV Protection por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor MEV Protection. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104,25
-0,03%
-0,44%
-2,00%
$ 274,35M
$ 565,68
2
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0,1028
+0,10%
-2,55%
-2,55%
$ 59,76M
$ 496,17K
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0,231693
0,00%
+0,01%
+15,29%
$ 18,69M
$ 102,81
4
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0,06803
+0,01%
-3,90%
+0,49%
$ 15,70M
$ 1,13M
5
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0,008724
-1,71%
+0,08%
-59,93%
$ 7,35M
$ 7,66M
6
Shutter
Shutter
SHU
$ 0,0013179
0,00%
-0,04%
-6,78%
$ 498,85K
$ 4,40K
7
Alchemist
Alchemist
MIST
$ 0,17238
0,00%
--
-1,23%
$ 461,64K
$ 355,49
8
Semantic Layer
Semantic Layer
42
$ 0,00236441
+0,05%
+0,01%
+0,39%
$ 350,33K
$ 1,95K
9
Manifold Finance
Manifold Finance
FOLD
$ 0,02664602
0,00%
--
-8,57%
$ 53,29K
$ 1,82
10
Lode
Lode
LODE
$ 0,0007781
0,00%
--
+1,38%
$ 34,24K
$ 917,72
11
Railgun
Railgun
RAIL
$ 1,3601
+0,10%
-3,32%
-5,05%
--
$ 40,81K
12
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0,04693
+0,86%
+5,22%
+10,16%
--
$ 2,09M

Perguntas frequentes

O que são tokens de MEV Protection e por que são populares?
Tokens de MEV Protection representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $377.25M.
Qual é o token de MEV Protection com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de MEV Protection acompanhados na MEXC, EDEN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.22% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de MEV Protection existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de MEV Protection, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de MEV Protection incluem GNO, COW, VRSC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria MEV Protection?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de MEV Protection é de aproximadamente $377.25M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor MEV Protection, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.