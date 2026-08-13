Preço de Ithaca Protocol hoje

O preço ao vivo de Ithaca Protocol (ITHACA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ITHACA para USD é de $ 0 por ITHACA.

Ithaca Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 267,098, com um fornecimento em circulação de 666.86M ITHACA. Nas últimas 24 horas, ITHACA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.116504, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ITHACA movimentou-se -0.86% na última hora e +8.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 45.18K.

Informações de mercado de Ithaca Protocol (ITHACA)

Capitalização de mercado $ 267.10K$ 267.10K $ 267.10K Volume (24h) $ 45.18K$ 45.18K $ 45.18K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 360.48K$ 360.48K $ 360.48K Fornecimento Circulante 666.86M 666.86M 666.86M Fornecimento total 899,999,900.0 899,999,900.0 899,999,900.0

A capitalização de mercado atual de Ithaca Protocol é $ 267.10K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 45.18K. A oferta em circulação de ITHACA é 666.86M, com um fornecimento total de 899999900.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 360.48K.