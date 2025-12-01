Preço de Hyperwave HYPE hoje

O preço ao vivo de Hyperwave HYPE (HWHYPE) hoje é $ 34.38, com uma variação de 1.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HWHYPE para USD é de $ 34.38 por HWHYPE.

Hyperwave HYPE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,228,375, com um fornecimento em circulação de 152.10K HWHYPE. Nas últimas 24 horas, HWHYPE foi negociado entre $ 33.56 (mínimo) e $ 35.33 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 59.58, enquanto a mínima histórica foi de $ 29.97.

No desempenho de curto prazo, HWHYPE movimentou-se -0.55% na última hora e +9.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Capitalização de mercado $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Fornecimento Circulante 152.10K 152.10K 152.10K Fornecimento total 152,095.1560501105 152,095.1560501105 152,095.1560501105

