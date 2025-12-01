Preço de Guardian Token hoje

O preço ao vivo de Guardian Token (GUARDIAN) hoje é $ 0.00042781, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GUARDIAN para USD é de $ 0.00042781 por GUARDIAN.

Guardian Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 253,675, com um fornecimento em circulação de 592.96M GUARDIAN. Nas últimas 24 horas, GUARDIAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00085109, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00041454.

No desempenho de curto prazo, GUARDIAN movimentou-se -- na última hora e +0.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Guardian Token (GUARDIAN)

Capitalização de mercado $ 253.68K$ 253.68K $ 253.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 253.68K$ 253.68K $ 253.68K Fornecimento Circulante 592.96M 592.96M 592.96M Fornecimento total 592,957,032.600945 592,957,032.600945 592,957,032.600945

